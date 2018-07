Jota Quest condenada a pagar R$ 50.000 por danos morais a dupla sertaneja

O cantor Rogério Flausino e sua banda, Jota Quest, foram condenados a pagar uma indenização de 50.000 reais para a dupla sertaneja Nycolas e Fabyane por danos morais. De acordo com a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, Nycolas e Fabyane se posicionaram para iniciar um show em um camarote da 57ª Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Fluminense, em julho de 2016, ao ouvir da organização que a apresentação do Jota Quest em outro palco havia terminado. A banda, no entanto, voltou para um bis logo depois e foi surpreendida com o som da dupla, que iniciava seu espetáculo.

“Cerca de dois minutos depois, ainda na primeira música, ( Nycolas e Fabyane) notaram que o público estava fazendo sinais. Ao retirar os fones de ouvido, ouviram gritos e xingamentos”, diz texto da decisão sobre o relato dos sertanejos. “Perceberam, então, que os integrantes do Jota Quest haviam retornado ao palco principal e que os gritos e xingamentos eram proferidos pelo vocalista da banda, o réu Rogério Oliveira de Oliveira. Disseram que foram discriminados, injuriados e humilhados na presença de milhares de pessoas.”

No processo, a dupla pediu um total de 1.000.000 de reais de indenização. A sentença, proferida na última sexta-feira, definiu que Jota Quest e Flausino devem pagar 25.000 reais para cada membro da dupla. Ainda cabe recurso.

A reportagem tentou contato com a equipe do Jota Quest, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.