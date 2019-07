Jornalista Mari Palma anuncia sua saída da Globo

A jornalista Mari Palma anunciou nesta quarta-feira, 17, em seu Instagram, que está deixando o Grupo Globo. Ela não detalha no relato, no entanto, qual será seu destino. O anúncio vem alguns dias depois que seu namorado, Phelipe Siani, repórter da emissora, também anunciou sua demissão.

Segundo a jornalista, “mudar é difícil demais mas eu gosto do frio na barriga, de sair da zona de conforto, de me arriscar – sem isso a gente nunca sai do lugar. Agora, advinha só: chegou a hora de sair e mudar de novo. Pra onde? Eu conto depois…”, afirmou ela, em sua conta na rede social.

A jornalista ficou conhecida por apresentar o G1 em 1 minuto, programa inserido no meio da programação da emissora várias vezes ao dia, com as notícias que saíram no portal. Por causa do sucesso, ela teve passagens por outras áreas da Globo: foi repórter de esporte, participou da produção do Fantástico e, mais recentemente, integrou o time do Mais Você.

A jornalista também cita as camisetas “divertidas”, que viraram sua marca, principalmente na apresentação do G1 em 1 minuto. “A Globo foi meu primeiro e único emprego…quando comecei como estagiária, em 2008, com 19 anos, não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Lembro que comprei vários saltos e camisas sociais, porque achei que teria que trabalhar assim pro resto da minha vida haha. Mas olha só: hoje, 11 anos depois, eu saio da empresa com emu guarda-roupa cheio de camisetas divertidas”, conta ela.

