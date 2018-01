Jojo Toddynho nega apologia à violência em ‘Que Tiro Foi Esse?’

Jojo Toddynho se pronunciou quanto à polêmica envolvendo sua música, Que Tiro Foi Esse?. A cantora foi acusada de promover a violência por causa da repercussão da faixa, que viralizou na internet nas primeiras semanas de 2018 com vídeos de fãs fingindo tomar tiros durante o refrão. Famosos como Luciano Huck e Bruno Gagliasso — junto a esposa, Giovanna Ewbank, e a filha Titi — entraram na brincadeira, considerada de péssimo gosto por alguns.

“Vamos parar de gracinha? Primeiramente, não fale o que você não viveu dentro de uma comunidade. Eu jamais faria música incitando a violência”, esbravejou a funkeira em seu perfil no Instagram. “Aprenda a traduzir as coisas. Todo mundo sabe que a música Que Tiro Foi Esse? é aquela coisa: ‘C****** essa roupa tá linda, que tiro! Desmaiei! Não abre a boca, amor, se for falar besteira. Não abre a boca pra falar o que não sabe. Procure saber.”

Apesar do comentário não citar nomes, muitos seguidores da cantora acreditam que o vídeo seja uma indireta à atriz Joana Balaguer, que na segunda-feira publicou um “desabafo” quanto à música de Jojo Todynho. “Imagina as festas infantis todo mundo dando tiro e fingindo que tá morrendo?”, criticou ela.