Jô Soares pode comentar jogos da Copa do Mundo pela Fox

Fora do ar desde 2016, seu último ano à frente do Programa do Jô, Jô Soares foi convidado pela Fox a comentar os jogos da Copa do Mundo da Rússia. O contrato ainda não foi fechado, mas o apresentador falou sobre o convite durante gravação de um programa do canal no YouTube MyNews, iniciativa de Mara Luquet e Antonio Tabet.

Jô foi o primeiro entrevistado do O Quinto Elemento, programa comandado por Mara, Tabet, Mariliz Pereira Jorge e Cristina Serra. A estreia do programa, com a entrevista de Jô, acontece nesta terça-feira. Excepcionalmente, Tabet não participou da primeira gravação, e foi substituído entre os entrevistadores por Myrian Clark, que trabalhou como produtora de Jô durante todo o período em que o apresentador esteve na Globo e agora integra a equipe do MyNews.

A VEJA, Jô afirma que não tem outros planos para a televisão por enquanto. “Não tenho ideia e nem projeto. Tive convites de canais fechados, mas no momento não tenho nenhum plano”, diz. O apresentador diz que não sente falta de trabalhar na Globo, mas continua a ter muitos amigos na emissora, onde permaneceu de 2000 a 2016. “Não tenho nenhum tipo de ressentimento com a casa.”

Desde que ficou fora do ar, Jô dedicou-se nos últimos tempos a adaptar a peça de teatro A Noite de 16 de Janeiro, de Ayn Rand, que estreou em 5 de maio no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Tuca), em São Paulo. Na peça, também dirigida poer Jô, ele interpreta um juiz responsável por um caso de homicídio.