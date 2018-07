‘Jesus’, a novela, estreia perdendo para novela infantil do SBT

A nova aposta da dramaturgia bíblica da Record não teve o efeito desejado pela direção da emissora em seu capítulo de estreia, exibido na noite desta segunda-feira. A expectativa é de que Jesus reverta a dispersão de audiência provocada por Apocalipse. Mas ainda não foi desta vez. Em São Paulo, a praça mais populosa e importante para o mercado publicitário, Jesus ficou atrás do SBT, que exibia a novelinha infantil As Aventuras de Poliana.

O placar foi de 15,2 pontos de média x 13,3 pontos de média, segundo dados do Ibope, uma diferença de 14%. A novela bíblica foi transmitida entre 20h45 e 21h45, e o folhetim de Silvio Santos, das 20h50 às 21h47.

As Aventuras de Poliana, vale dizer, é mesmo um sucesso no Ibope. Nesta terça-feira, a trama foi o maior índice de audiência do SBT, ao longo de todo o dia. Nessa faixa horária, o canal de Silvio Santos só perde para a Globo. A Record, portanto, ficuo em terceiro lugar no horário.