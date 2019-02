Jennifer Lawrence é a atriz mais bem paga – mas ganha muito menos que atores

1. Jennifer Lawrence durante coletiva após o Globo de Ouro zoom_out_map 1 /38 Jennifer Lawrence durante coletiva após o Globo de Ouro (Reprodução/Twitter) Jennifer Lawrence durante coletiva após o Globo de Ouro

2. Jennifer Lawrence e Robert De Niro no filme Joy: O Nome do Sucesso zoom_out_map 2 /38 Jennifer Lawrence e Robert De Niro no filme Joy: O Nome do Sucesso (Divulgação/VEJA) Jennifer Lawrence e Robert De Niro no filme Joy: O Nome do Sucesso

3. A atriz Jennifer Lawrence zoom_out_map 3 /38 A atriz Jennifer Lawrence (Getty Images/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence

4. Jennifer Lawrence zoom_out_map 4 /38 Jennifer Lawrence na première do filme Jogos Vorazes: A Esperança - O Final, em Madrid, na Espanha (Pablo Cuadra/Getty Images) Jennifer Lawrence na première do filme Jogos Vorazes: A Esperança - O Final, em Madrid, na Espanha

5. Jennifer Lawrence e Natalie Dormer dão ‘bitoca’ no tapete vermelho de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final zoom_out_map 5 /38 Jennifer Lawrence e Natalie Dormer dão ‘bitoca’ no tapete vermelho de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final (VEJA.com/Reprodução) Jennifer Lawrence e Natalie Dormer dão ‘bitoca’ no tapete vermelho de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final

6. As atrizes Amy Schumer e Jennifer Lawrence zoom_out_map 6 /38 As atrizes Amy Schumer e Jennifer Lawrence (Michael Buckner/Getty Images) As atrizes Amy Schumer e Jennifer Lawrence

7. A atriz Jennifer Lawrence zoom_out_map 7 /38 A atriz Jennifer Lawrence (Getty Images/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence

8. Jennifer Lawrence e Bradley Cooper no filme Joy zoom_out_map 8 /38 Jennifer Lawrence e Bradley Cooper no filme Joy (Entertainment Weekly/Reprodução) Jennifer Lawrence e Bradley Cooper no filme Joy

9. Édgar Ramírez e Jennifer Lawrence em cena de Joy zoom_out_map 9 /38 Édgar Ramírez e Jennifer Lawrence em cena de Joy (Entertainment Weekly/Reprodução) Édgar Ramírez e Jennifer Lawrence em cena de Joy

10. Jennifer Lawrence no filme Joy zoom_out_map 10 /38 Jennifer Lawrence no filme Joy (Entertainment Weekly/Reprodução) Jennifer Lawrence no filme Joy

11. A atriz Jennifer Lawrence zoom_out_map 11 /38 A atriz Jennifer Lawrence (Getty Images/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence

12. A atriz Jennifer Lawrence ficou em 4º lugar zoom_out_map 12 /38 A atriz Jennifer Lawrence (Ethan Miller/Getty Images/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence

13. Jennifer Lawrence na chegada para o Oscar 2014 zoom_out_map 13 /38 Jennifer Lawrence na chegada para o Oscar 2014 (Jordan Strauss/Invision/AP/VEJA) Jennifer Lawrence na chegada para o Oscar 2014

14. Jennifer Lawrence é a nova estrela da Dior zoom_out_map 14 /38 Jennifer Lawrence é a nova estrela da Dior (Divulgação/VEJA) Jennifer Lawrence é a nova estrela da Dior

15. Jennifer Lawrence recebe o Globo Ouro de melhor atriz coadjuvante pelo filme Trapaça zoom_out_map 15 /38 Jennifer Lawrence recebe o Globo Ouro de melhor atriz coadjuvante pelo filme Trapaça (Lucy Nicholson/Reuters/VEJA) Jennifer Lawrence recebe o Globo Ouro de melhor atriz coadjuvante pelo filme Trapaça

16. A atriz Jennifer Lawrence na estreia de Jogos Vorazes: Em Chamas, em Los Angeles zoom_out_map 16 /38 A atriz Jennifer Lawrence na estreia de Jogos Vorazes: Em Chamas, em Los Angeles (Jason Merritt/ Getty Images/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence na estreia de Jogos Vorazes: Em Chamas, em Los Angeles

17. A atriz Jennifer Lawrence em cartaz do filme The American Hustle zoom_out_map 17 /38 A atriz Jennifer Lawrence em cartaz do filme The American Hustle (Divulgação/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence em cartaz do filme The American Hustle

18. Jennifer Lawrence, de O Lado Bom da Vida, levou o prêmio de melhor atriz no Independent Spirit Awards zoom_out_map 18 /38 Jennifer Lawrence, de O Lado Bom da Vida, levou o prêmio de melhor atriz no Independent Spirit Awards (Mehdi Taamallah/AFP/VEJA) Jennifer Lawrence, de O Lado Bom da Vida, levou o prêmio de melhor atriz no Independent Spirit Awards

19. Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2013, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos dois dias depois da premiação, na saída de um salão de beleza em Beverly Hills zoom_out_map 19 /38 Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2013, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos dois dias depois da premiação, na saída de um salão de beleza em Beverly Hills (GSI Media/The Grosby Group/VEJA) Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2013, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos dois dias depois da premiação, na saída de um salão de beleza em Beverly Hills

20. Jennifer Lawrence tingiu os cabelos para refilmar cenas da segunda parte de Jogos Vorazes, que tem estreia prevista para novembro zoom_out_map 20 /38 Jennifer Lawrence tingiu os cabelos para refilmar cenas da segunda parte de Jogos Vorazes, que tem estreia prevista para novembro (GSI Media/The Grosby Group/VEJA) Jennifer Lawrence tingiu os cabelos para refilmar cenas da segunda parte de Jogos Vorazes, que tem estreia prevista para novembro

21. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos na saída de um salão de beleza em Beverly Hills zoom_out_map 21 /38 Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos na saída de um salão de beleza em Beverly Hills (GSI Media/The Grosby Group/VEJA) Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos na saída de um salão de beleza em Beverly Hills

22. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos na saída de um salão de beleza em Beverly Hills zoom_out_map 22 /38 Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos na saída de um salão de beleza em Beverly Hills (GSI Media/The Grosby Group/VEJA) Vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Jennifer Lawrence apareceu com os cabelos pretos na saída de um salão de beleza em Beverly Hills

23. Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida zoom_out_map 23 /38 Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida (Jason Merritt/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida

24. Jennifer Lawrence cai ao subir no palco do Oscar 2013 zoom_out_map 24 /38 Jennifer Lawrence cai ao subir no palco do Oscar 2013 (Mario Anzuoni/Reuters/VEJA) Jennifer Lawrence cai ao subir no palco do Oscar 2013

25. Jennifer Lawrence cai no caminho para receber a estatueta de melhor atriz zoom_out_map 25 /38 Jennifer Lawrence cai no caminho para receber a estatueta de melhor atriz (Kevin Winter/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence cai no caminho para receber a estatueta de melhor atriz

26. Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida zoom_out_map 26 /38 Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida (Frederic J. Brown/AFP/VEJA) Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida

27. Jennifer Lawrence encontra Bradley Cooper, seu colega de elenco na comédia romântica O Lado Bom da Vida, no tapete vermelho do Oscar zoom_out_map 27 /38 Jennifer Lawrence encontra Bradley Cooper, seu colega de elenco na comédia romântica O Lado Bom da Vida, no tapete vermelho do Oscar (Christopher Polk/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence encontra Bradley Cooper, seu colega de elenco na comédia romântica O Lado Bom da Vida, no tapete vermelho do Oscar

28. Jennifer Lawrence no tapete vermelho do Oscar 2013, em Hollywood zoom_out_map 28 /38 Jennifer Lawrence no tapete vermelho do Oscar 2013, em Hollywood (Christopher Polk/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence no tapete vermelho do Oscar 2013, em Hollywood

29. Jennifer Lawrence recebe Oscar de Melhor Atriz no palco do Dolby Theater, em Hollywood zoom_out_map 29 /38 Jennifer Lawrence recebe Oscar de Melhor Atriz no palco do Dolby Theater, em Hollywood (Christopher Polk/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence recebe Oscar de Melhor Atriz no palco do Dolby Theater, em Hollywood

30. Após levar a estatueta de melhor atriz e tomar um tombo ao subir no palco, Jennifer Lawrence reage às piadas de fotógrafos zoom_out_map 30 /38 Após levar a estatueta de melhor atriz e tomar um tombo ao subir no palco, Jennifer Lawrence reage às piadas de fotógrafos (Mike Blake/Reuters/VEJA) Após levar a estatueta de melhor atriz e tomar um tombo ao subir no palco, Jennifer Lawrence reage às piadas de fotógrafos

31. Jennifer Lawrence recebe o Oscar de melhor atriz no palco do Dolby Theater, em Hollywood zoom_out_map 31 /38 Jennifer Lawrence recebe o Oscar de melhor atriz no palco do Dolby Theater, em Hollywood (Christopher Polk/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence recebe o Oscar de melhor atriz no palco do Dolby Theater, em Hollywood

32. Jennifer Lawrence durante noite de premiação do Oscar 2013 zoom_out_map 32 /38 Jennifer Lawrence durante noite de premiação do Oscar 2013 (Jason Merritt/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence durante noite de premiação do Oscar 2013

33. Jennifer Lawrence, de O Lado Bom da Vida, passa pelo tapete vermelho, na chegada ao Oscar 2013 zoom_out_map 33 /38 Jennifer Lawrence, de O Lado Bom da Vida, passa pelo tapete vermelho, na chegada ao Oscar 2013 (Jason Merritt/Getty Images/VEJA) Jennifer Lawrence, de O Lado Bom da Vida, passa pelo tapete vermelho, na chegada ao Oscar 2013

34. Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida zoom_out_map 34 /38 Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida (Divulgação/VEJA) Jennifer Lawrence vencedora do Oscar 2013 de Melhor Atriz por O Lado Bom da Vida

35. Jennifer Lawrence no filme O Lado Bom da Vida zoom_out_map 35 /38 Jennifer Lawrence no filme O Lado Bom da Vida (Reprodução/VEJA) Jennifer Lawrence no filme O Lado Bom da Vida

36. Jennifer Lawrence e Bradley Cooper em cena de O Lado Bom da Vida, de David O. Russell zoom_out_map 36 /38 Jennifer Lawrence e Bradley Cooper em cena de O Lado Bom da Vida, de David O. Russell (Divulgação/VEJA) Jennifer Lawrence e Bradley Cooper em cena de O Lado Bom da Vida, de David O. Russell

37. Jennifer Lawrence em cena de Jogos Vorazes zoom_out_map 37 /38 Jennifer Lawrence em cena de Jogos Vorazes (Divulgação/VEJA) Jennifer Lawrence em cena de Jogos Vorazes

38. A atriz Jennifer Lawrence levou o prêmio de melhor atriz de cinema no Peoples Choice Awards pelo filme Jogos Vorazes zoom_out_map 38/38 A atriz Jennifer Lawrence levou o prêmio de melhor atriz de cinema no Peoples Choice Awards pelo filme Jogos Vorazes (Frederic J. Brown/AFP/VEJA) A atriz Jennifer Lawrence levou o prêmio de melhor atriz de cinema no Peoples Choice Awards pelo filme Jogos Vorazes

Jennifer Lawrence, protagonista da franquia de filmes Jogos Vorazes, encabeçou a lista de atrizes mais bem pagas do mundo da revista Forbes, divulgada nesta quinta-feira. “JLaw” ganhou cerca de 52 milhões de dólares no ano passado. Porém, apesar da soma estonteante, ela ainda está muito atrás do ator mais bem remunerado. Todos os rendimentos da atriz, que também lucrou como garota-propaganda da grife francesa Dior, não chegaram perto dos 80 milhões de dólares de Robert Downey Jr., que liderou a lista da Forbes, pelo terceiro ano seguido, entre os atores que mais lucraram.

Leia também:

Robert Downey Jr. é o ator mais bem pago pelo 3º ano seguido

Jennifer Lawrence ganhará mais do que Chris Pratt em novo filme

Jennifer Lawrence e Chris Pratt: os mais rentáveis de 2014

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper estão juntos de novo em ‘Joy’. Veja trailer

O salário de Jennifer foi assunto no ano passado quando e-mails vazados do estúdio Sony Pictures revelaram que ela recebeu uma parcela menor dos lucros do filme Trapaça do que seus colegas de elenco masculinos. A Forbes enfatizou que apenas quatro das mulheres mais bem pagas na compilação deste ano, que leva em conta a renda de filmes, televisão, patrocínios e outras fontes, ganharam mais de 20 milhões de dólares, enquanto 21 atores alcançaram esse patamar no ranking masculino.

Jennifer ficou bem à frente de Scarlett Johansson, a segunda na lista de atrizes com ganhos estimados em 35,5 milhões de dólares, e de Melissa McCarthy, da série cômica Mike & Molly, com seus 23 milhões de dólares. As outras atrizes entre as cinco mais bem pagas foram a chinesa Bingbing Fan, que atuou em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, com 21 milhões, e a ex-estrela do seriado Friends Jennifer Aniston, com 16,5 milhões.

Sandra Bullock, primeira colocada da lista do ano passado, viu sua renda cair de 51 para 8 milhões de dólares após presença discreta no cinema nos últimos doze meses, ficando em 13º no ranking.Confira abaixo a lista das dez atrizes mais bem pagas segundo a Forbes – que leva em conta os ganhos no período entre junho de 2014 e junho de 2015:

1. Jennifer Lawrence zoom_out_map 1 /10 (Getty Images/VEJA)

O sucesso da franquia Jogos Vorazes continua a render boas cifras para Jennifer Lawrence, que subiu do segundo para o primeiro lugar na lista de atrizes mais bem pagas, segundo o ranking da Forbes, em 2015. Além da boa fase no cinema, Jennifer também aumentou a conta bancária ao manter o cargo de garota-propaganda da grife Dior. No total, entre junho de 2014 e junho de 2015, ela arrecadou 52 milhões de dólares.

2. Scarlett Johansson zoom_out_map 2 /10 (AFP/VEJA)

Vingadores: Era de Ultron, que se tornou a sexta maior bilheteria da história ao arrecadar 1,4 bilhões de dólares no mundo, foi o grande responsável por colocar a atriz na segunda posição entre as que mais lucraram, com 35,5 milhões de dólares ganhos no último ano. Scarlett interpreta a agente Viúva Negra nos filmes da Marvel, papel que a fez estrear na lista de mais bem pagas no ano passado, quando ficou em sétimo lugar.

3. Melissa McCarthy zoom_out_map 3 /10 (Lucy Nicholson/Reuters)

A atriz da série cômica Mike & Molly é a terceira mais bem paga da lista da Forbes, com 23 milhões de dólares arrecadados no período analisado. Além de viver a personagem Molly Flynn na sitcom, que caminha para sua sexta temporada na Warner, Melissa também estrelou o filme A Espiã Que Sabia de Menos, que estreou junho deste ano no Brasil e somou mais de 234 milhões de dólares em bilheteria global.

4. Bingbing Fan zoom_out_map 4 /10 (Ian Gavan/Getty Images)

A chinesa de 33 anos figura em quarto lugar entre as atrizes mais bem pagas de 2015, com 21 milhões de dólares. Prolífica no cinema chinês, ela ficou famosa no mundo com as participações nos filmes Homem de Ferro 3 (2013) e X-Men Dias de Um Futuro Esquecido (2014).

5. Jennifer Aniston zoom_out_map 5 /10 (C. Flanigan/Getty Images)

Jennifer caiu da terceira posição da lista de mais bem pagas para o quinto lugar este ano. A atriz de Friends lucrou 31 milhões de dólares no ano passado, quase o dobro dos 16,5 milhões que ela faturou em 2015. A queda está relacionada ao fato de Jennifer ter se afastado do cinema recentemente. Seu próximo projeto para as telas é a comédia Mother’s Day, previsto para abril de 2016, que conta também com Julia Roberts e Kate Hudson no elenco.

6. Julia Roberts zoom_out_map 6 /10 (Lucy Nicholson/Reuters)

Mesmo sem nenhum lançamento no cinema entre 2014 e 2015, a atriz ganhou 16 milhões de dólares nos últimos doze meses, renda que veio principalmente de seus contratos com grifes como Givenchy e Lancôme. Enquanto isso, ela se prepara para lançar seu novo filme, Secret in Their Eyes, previsto para estrear no dia 20 de novembro deste ano nos EUA.

7. Angelina Jolie zoom_out_map 7 /10 (Jason Merritt/Getty Images/VEJA)

Angelina caiu duas posições em relação ao ranking do ano passado, quando foi a quinta mais bem paga. Mesmo sem lançamentos desde Malévola, devido a licença médica que tirou após uma mastectomia em 2013, a atriz lucrou 15 milhões de dólares entre junho de 2014 e junho de 2015. Há dois anos, ela havia liderado o ranking com um faturamento de 33 milhões de dólares.

8. Reese Witherspoon zoom_out_map 8 /10 (Fred Thornhill/Reuters)

A atriz, indicada ao Oscar pelo longa Livre, lançado em janeiro deste ano no Brasil, faturou 15 milhões de dólares no período analisado pela revista Forbes. Além do drama, a atriz lançou em 2015 o filme Belas e Perseguidas. Sua renda pode aumentar de forma considerável se ela conquistar o papel da fada Sininho, do Peter Pan, em um longa live action que a Disney planeja produzir sobre a personagem.

9. Anne Hathaway e Kristen Stewart zoom_out_map 9 /10 (Ben Gabbe e Jason Merritt/Getty Images)

Anne Hathaway e Kristen Stewart dividem a nona colocação da lista com 12 milhões de dólares ganhos entre junho de 2014 e junho de 2015 — e ambas tem mantido a agenda cheia. Após dublar a arara Jewel em Rio 2, Anne participou do filme de ficção científica Interestelar; de Um Senhor Estagiário, que deve chegar aos cinemas no Brasil em setembro; e se prepara para lançar Alice no País das Maravilhas: Através do Espelho, em 2016. Kristen foi vista recentemente no drama Para Sempre Alice, que rendeu o Oscar de melhor atriz para a protagonista Julianne Moore. A estrela da saga Crepúsculo volta aos cinemas brasileiros a partir do dia 24 de setembro com a comédia American Ultra: Armados e Alucinados.

10. Cameron Diaz zoom_out_map 10/10 (Ethan Miller/Getty Images/VEJA)

A sexta atriz mais bem paga de 2014 apareceu em décimo na lista deste ano. Cameron Diaz lançou, entre junho de 2014 e junho de 2015, dois longas: Sex Tape: Perdido na Nuvem, que chegou aos cinemas brasileiros em agosto de 2014, e Annie, que estreou em fevereiro no país. No período, ela faturou 11 milhões de dólares, 7 milhões a menos que o ano anterior.

(Da redação com Reuters)