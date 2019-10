Jennifer Aniston entra no Instagram e publica foto com elenco de ‘Friends’

Depois de muitos pedidos de seguidores, a atriz Jennifer Aniston criou um perfil no Instagram. Logo na primeira foto, ela publicou o registro de um encontro com o elenco inteiro de Friends. Não se sabe se a foto é recente ou se é de um encontro antigo, mas agradou em cheio aos fãs do Central Perk.

“E agora também somos amigos de Instagram. Olá”, brincou a atriz, ao lado de Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe).

Em entrevista recente ao site americano AOL, Jennifer disse que Reese Witherspoon, que estrelará a nova série da Apple, The Morning Show, influenciou na decisão de entrar na rede social. “Você pode realmente ter um pouco mais de controle sobre a narrativa que fazem de você, consertar alguns erros e coisas tolas que, Deus sabe, são ditas com frequência”, disse a atriz. “Ela me deu bons argumentos.”

Reese foi uma das primeiras a comentar na foto da amiga desejando boas vindas ao Instagram. Jennifer, que abriu a conta há cerca de uma hora, já tem mais de 140 mil seguidores e a foto da reunião, mais de 500 mil curtidas.