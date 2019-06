Jay-Z se torna o 1º rapper bilionário, diz ‘Forbes’

Jay-Z, de 49 anos, foi considerado pela Forbes nesta segunda-feira, 3, o primeiro artista de hip-hop a se tornar bilionário. De acordo com a revista, o rapper acumulou a fortuna não só pela música, mas também com suas empresas de bebida alcoólica, arte, imóveis e participações em outras companhias. Na Uber, por exemplo, ele possui um montante de ações estimado em 70 milhões de dólares (272 milhões de reais, na cotação atual).

Apesar do império, nem tudo veio fácil na vida do músico. O magnata e marido de Beyoncé nasceu em uma família pobre, envolveu-se com o tráfico na juventude e morou em uma casa simples do Brooklyn, em Nova York, antes de entrar para a música.

Jay-Z, cujo nome de batismo é Shawn Carter, criou sua própria gravadora em 1996 e, dentre seus investimentos, estão o serviço de streaming musical Tidal, a marca de champanhe de luxo Armand de Brignac e a de conhaque D’Usse.