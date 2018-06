Japão inaugura trem-bala da Hello Kitty; veja fotos

O trem de alta velocidade da Hello Kitty, cor de rosa e branco, decorado com a famosa personagem, começou a circular neste sábado (30), no Japão, atraindo centenas de curiosos para sua estreia.

Com seu condutor trajando uma roupa da Hello Kitty rosa e branca, trem-bala saiu da estação de Hakata, em Fukuoka, com destino a Osaka.

Este trem especial circulará durante três meses no trecho Osaka-Fukuoka, no oeste do Japão.

1. Trem-bala Hello Kitty é inaugurado no Japão zoom_out_map 1 /5 A West Japan Railway Co. (JR-West) apresenta um trem-bala com o tema da personagem Hello Kitty na cidade de Nakagawa, Japão (Kyodo/Reuters)

3. Lembrança zoom_out_map 3 /5 Os viajantes poderão levar uma recordação: tirar uma foto com uma reprodução em tamanho humano da personagem, criada no começo dos anos 70 por uma designer da Sanrio (West Japan Railway/AFP)

Os vagões têm assentos lilás e rosas, decorados com desenhos da Hello Kitty. O trem também inclui uma loja repleta de produtos da famosa personagem japonesa.

Os viajantes poderão levar uma recordação: tirar uma foto com uma reprodução em tamanho humano da personagem, criada no começo dos anos 70 por uma designer da Sanrio.

Em 2015, a Companhia Ferroviária do Japão Ocidental apresentou o Hogwarts Express — um trem de alta velocidade temático do universo Harry Potter, que circula entre Osaka e Kagoshima.