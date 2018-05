Diva: Jane Fonda diz que beijar aos oitenta anos é melhor

Jane Fonda decidiu compartilhar um pouco mais da experiência de chegar aos oitenta anos. Em entrevista à revista americana People, a atriz revelou: “Na vida real, beijar é melhor agora, mas nos filmes, eu me preocupo com as rugas”.

“Eu serei completamente honesta. Você quer parecer uma coisa linda… não quer um monte de pele solta pendurada enquanto você beija”, afirmou a atriz que protagoniza a série Grace and Frankie ao lado de Lily Tomlin. “Se você se mexe muito, as coisas começam a cair”, brincou.

Jane está divulgando o seu novo filme Book Club, que estreia no dia 18 de maio nos Estados Unidos e ainda não tem previsão de ser lançado no Brasil. Com Diane Keaton no elenco, a trama conta a história de um grupo de quatro mulheres que vêm uma mudança de vida depois de lerem o livro Cinquenta Tons de Cinza.