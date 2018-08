‘Jamais deixaria que fosse sedado’, diz dono de cachorro da novela das 7

O dono do cachorro que aparece na novela das 7 da Globo O Tempo Não Para falou a VEJA sobre a declaração de que o animal seria anestesiado para as cenas. “Foi uma coisa chata, mas um grande mal-entendido”, diz o pintor e ilustrador de livros infantis Agostinho Ornellas. “Sou filho de dois médicos. Jamais permitiria que meu cachorro fosse sedado. Meu pai é cirurgião e sei que anestesia só é dada em casos de operação. Não é uma coisa que a gente brinca, por capricho.”

No Vídeo Show desta quarta-feira, a atriz-mirim Natthália Gonçalves, intérprete da personagem Kiki, disse que o cão, batizado de Pirata na trama, precisou ser anestesiado para gravar, “porque ele não para quieto”. A afirmação logo foi negada pela apresentadora do programa, Sophia Abrahão, que depois também recebeu uma das coordenadoras de cena da emissora para reiterar que todo o processo de treinamento do cachorro é feito com recompensas, como petiscos. Mesmo assim, o canal passou a ser criticado e acusado de maus-tratos nas redes sociais.

Agostinho conta que acompanha todas as gravações com o cachorro, que se chama Nietzsche na vida real, uma homenagem ao filósofo do século XIX. “Nunca deixo ele sozinho”, diz. “Inclusive faço os exercícios com ele, o adestrador me ensinou a fazer, sempre dando um petisco como recompensa. No dia da gravação da cena da cápsula, eu estava no estúdio.” Na sequência em questão, o cachorro precisou ficar imóvel, para que parecesse estar congelado, como previa a trama. O folhetim conta a história de uma família que é congelada em 1886 e desperta nos dias atuais.

Nietzsche na cápsula de ‘O Tempo Não Para’ Nietzsche na cápsula de ‘O Tempo Não Para’

Nietzsche, que faz em O Tempo Não Para sua primeira participação em uma produção, foi convidado a fazer a novela depois que a empresa Animais em Cena, da veterinária Patricia Rober, agência que adestra e seleciona animais para participação em novelas e filmes, viu fotos dele com Agostinho em um grupo de criadores de cães da raça Fox Terrier no Facebook. O pedido para que o cachorro no folhetim fosse um Fox Terrier veio do autor da trama, Mario Teixeira, que tem um cão dessa raça.

Patricia Rober afirma que ficou bastante chateada, chegando a chorar por causa da situação. “A Natthália não estava no dia em que gravamos com o cachorro. Mas é criança, deve ter ouvido alguma brincadeira e depois repetido”, diz. “Quero conversar com ela para entender de onde veio isso.” A veterinária afirma que tem vídeos e fotos de todos os treinamentos com Nietzsche. “Graças a Deus tenho o material todo! Não imagino o que poderia acontecer se eu não tivesse.”