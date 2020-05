J.K. Rowling vai lançar livro infantil gratuito na quarentena

A autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, anunciou nesta terça-feira, 26, o lançamento de um novo livro infantil. De título ainda sem tradução oficial, The Ickabog é um conto de fadas sem nenhum vínculo com o mágico mundo de bruxos, escrito por ela há mais de uma década. A grande novidade é que a trama será lançada de forma gratuita, como forma de entreter leitores durante o período de quarentena. Seus capítulos serão disponibilizados diariamente, em inglês, em um site oficial, a começar nesta terça-feira e com fim marcado para o dia 10 de julho. Ao todo, serão 34 episódios sequenciados. Em novembro, os capítulos serão publicados na forma de livro físico, e-book e áudio-livro. Os lucros das vendas serão destinados a associações de amparo a grupos impactados pela pandemia.

O Brasil também terá acesso ao livro. A partir da semana que vem, a editora Rocco, que publica Rowling no país, vai disponibilizar no mesmo site oficial os capítulos traduzidos em português — e, em novembro, lançará a versão física.

O conto de fadas, como conta Rowling, foi escrito enquanto as aventuras de Potter se tornavam um fenômeno mundial. A ideia era publicar a trama inédita após o lançamento do último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, de 2007. A mudança de planos se deu por causa da guinada temática da autora, que se dedicou a livros adultos, como Morte Súbita e o romance policial O Chamado do Cuco, assinado pelo pseudônimo Robert Galbraith.

“Com o tempo, comecei a pensar que The Ickabog pertencia aos meus dois filhos mais novos, porque eu costumava ler a história para eles à noite, uma das minhas memórias familiares mais felizes”, conta Rowling no Twitter. Algumas semanas atrás, no entanto, ela tirou o conto da “caixa empoeirada do sótão” para trazê-lo à luz do dia durante a pandemia. “Acredito que, por eu ter lido a história para meus filhos em voz alta, ela encaixa bastante no formato seriado, o que também facilita a leitura para os pequenos de 7 a 9 anos”, acrescentou. A autora pretende incluir no livro físico ilustrações enviadas por crianças em cada capítulo. Leitores brasileiros também poderão enviar seus desenhos.