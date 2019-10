IZA grava clipe com Ciara e Major Lazer em Los Angeles

Depois de estrear nos Estados Unidos com dois shows na semana passada, IZA prepara a sua primeira parceria internacional. A cantora está em Los Angeles gravando um clipe em colaboração com a americana Ciara e o o trio Major Lazer.

Iza se apresentou em solo americano pela primeira vez na sexta-feira passada, 18, em um show solo em Nova York. No sábado 19, foi a atração principal do Brazilian Fest Pompano Beach, festival brasileiro que aconteceu em Miami neste final de semana e contou também com a presença de Di Ferrero, Beto Barbosa e Biquini Cavadão.

A brasileira conheceu Diplo e Walshy Fire, integrantes do Major Lazer, no final de 2018 na República Dominicana, quando estava em lua-de-mel pelo país. Depois do encontro, os músicos demonstraram carinho pela cantora, e a possibilidade de uma parceria ficou no ar. Walshy Fire, inclusive, chegou a responder um fã na internet afirmando que uma colaboração com ela aconteceria “muito em breve”.

Já o contato com Ciara começou no início deste ano, na passagem da americana pelo Brasil. O encontro foi descontraído e rendeu fotos divertidas. IZA ainda presenteou a cantora com um CD, e as duas trocaram autógrafos.