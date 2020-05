Iza faz canção para refugiados em projeto humanitário da ONU

Após quase um mês de suspense, a cantora Iza lança nesta quinta-feira, 21, às 14h, o clipe da música Let Me Be The One, gravada em parceria com o rapper americano Maejor (que já trabalhou com Anitta em Vai Malandra e com Ludmilla em Meu Baile). A música faz parte do projeto Be The One, da Organização das Nações Unidas (ONU), para dar visibilidade aos refugiados. O clipe, gravado em fevereiro deste ano e que deveria ter sido lançado em março, contou com a participação de refugiados de diversos países que estão no Brasil. Porém, com a quarentena, o lançamento foi adiado para esta data, quando é celebrado o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.

“É um projeto que fala de empatia, respeito e de abraçar as diferenças. Agora, mais do que nunca, é muito necessário falarmos sobre isso”, disse Iza por telefone a VEJA. Na música, além de cantar em português, ela também interpreta alguns trechos em inglês, mas ela descartou, no entanto, seguir em carreira internacional. “Talvez aconteça no futuro [a carreira internacional]. No momento, eu vejo essas parcerias como uma oportunidade de me aprimorar, uma oportunidade de vida”.

Uma curiosidade desta música é a frequência em que ela foi gravada: 432Hz que acredita-se ser a mesma do planeta Terra, tida como uma frequência de cura. O rapper Maejor leva tão a sério essa questão que todas as músicas que ele lançou recentemente estão em 432Hz. Para Iza, cantar nesta frequência foi uma novidade. “Já tinha ouvido falar a respeito, mas nunca estudei a fundo. Eu acredito muito no poder que a música tem e ela pode, sim, ser curativa. É uma cura do subconsciente. Ao interpretá-la, eu me senti mais calma. Acho que o respeito e o amor também curam”.

A música também ajudou a cantora a encarar as dificuldades da quarentena. Nos primeiros dias, Iza disse que praticamente surtou. “Não sabíamos com o que estávamos lidando. Fomos bombardeados por muitas notícias. Eu acordava mal sem saber o por quê. Agora eu já entrei em um fluxo mais confortável para não enlouquecer. Estou me sentindo mais tranquila e produtiva agora”, contou.

A cantora, porém, evitou comentar sobre os rumos políticos que o Brasil tem tomado, dizendo que este projeto musical com a ONU pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. “Como artista, acho que tenho que representar os tempos em que eu vivo. A música atinge lugares que talvez livros, documentários, filmes ou um discurso não atinjam. Com as nossas atitudes, podemos influenciar a vida das pessoas, de toda uma geração e também o contexto social e político.”

Confira a letra da música Let Me Be The One:

Let me be the 1 to give you love

Let me be the 1 to make you smile

Let me be the 1 to lift you up

Let me be the 1 to take you high

I will ride I will die I will put it on the line

I will fight I will fly I will put in overtime for you

I dont like when you cry baby let me dry your eyes

And provide an insight that can elevate what life is for you

Give me your secrets

I’ll never judge

Let me show you what a higher love feels like

Let me open up your mind so you

Can remember you are really so much more

Let me be the 1 to give you love

Let me be the 1 to make you smile

Let me be the 1 to lift you up

Let me be the 1 to take you high

I protect I respect I will never leave your side

When its hard when its dark I will always be a light for you

You know I like when you shine if you never leave my side

I’ll provide the insight that will elevate what life is for you

Give me your secrets

I’ll never judge

Let me show you what a higher love feels like

Let me open up your mind so you

Can remember you are really so much more

Let me be the 1 to give you love

Let me be the 1 to make you smile

Let me be the 1 to lift you up

Let me be the 1 to take you high

Deixa o amor, te levar

Quero ver você voar

Só calor, sol e mar

Que junto sei que somos um

Só um

Eu não vou te soltar, você pode confiar

Vem que eu vou te guiar

Que junto sei que somos um

Só um

Fala comigo

Conta teus medos

Pode confiar vai ser nosso segredo

Mostrar que a vida pode ser bem mais

Que aquilo que você imaginou

Let me be the 1 to give you love

Let me be the 1 to make you smile

Let me be the 1 to lift you up

Let me be the 1 to take you high

Fala comigo

Conta teus medos

Pode confiar vai ser nosso segredo

Mostrar que a vida pode ser bem mais

Que aquilo que você imaginou

Let me be the 1 to give you love

Let me be the 1 to make you smile

Let me be the 1 to lift you up

Let me be the 1 to take you high