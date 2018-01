Ivete Sangalo diz que família teve que vetá-la do Carnaval

1. Ivete Sangalo zoom_out_map 1 /5 Ivete Sangalo se apresenta no show da virada do ano em Salvador (Evilania Sena/SECOM/) Ivete Sangalo se apresenta no show da virada do ano em Salvador

Ivete Sangalo ficará de fora do Carnaval em 2018. A cantora, grávida de gêmeas, dará à luz em fevereiro. No sétimo mês de gestação, ela se apresentou no Réveillon de Salvador e comentou sobre como gostaria de pelo menos assistir à festa de perto.

“Vou estar fora do Carnaval fisicamente, mas espiritualmente a festa é uma extensão do meu corpo e da minha alma”, disse no show, reproduzido na internet. A cantora ainda afirmou que sempre teve a vontade de assistir aos amigos durante a festividade e achou que esta seria sua oportunidade. Porém, foi vetada pela família. “Todas as ideias que estou tendo para o Carnaval, o pessoal lá em casa está derrubando. ‘Eu quero ir ali’, ‘não vai, não’”, disse Ivete. “Enfim, vou assistir de casa, pois as meninas já estão grandes.”

Em setembro, a técnica do The Voice Brasil avisou que não participaria do Carnaval 2018. “Eu sou uma cantora do Carnaval, eu tenho uma relação muito forte e intensa com essa festa. É paixão total, o que me faz sentir muito por essa ausência.”