Ícones culturais dão o tom da 1ª noite do Carnaval 2018 em SP

O Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, será tomado na noite desta sexta-feira por escolas inspiradas em ícones da cultura pop. Os samba-enredos vão transitar pelo cinema, pela música, e por elementos culturais do Brasil e do mundo.

Quem começa a festa é a Independente Tricolor, que estreia este ano no Grupo Especial. Os foliões da escola pisam na avenida às 23h15, com o enredo Luz, Câmera e Terror – Uma Produção Independente, tema que vai percorrer o cinema de horror, com personagens como vampiros, lobisomens, bruxas, entre outros.

A partir de 00h20, é a vez da Unidos do Peruche, com uma homenagem ao cantor Martinho da Vila. O samba também será homenageado às 2h30, com a Mancha Verde, e o enredo que celebra o grupo de pagode Fundo de Quintal.

Entre as duas escolas está a Acadêmicos do Tucuruvi, que desfila à 1h15, com tema Uma Noite no Museu, enredo que vai desde as primeiras civilizações, passando pela Grécia, os marcos das artes, até chegar à língua portuguesa e ao folclore brasileiro.

Já a atual campeã do Carnaval paulistano, a Acadêmicos do Tatuapé, decidiu prestar um tributo ao Maranhão e sua cultura local, no desfile que começa às 3h35.

A noite termina com Rosas de Ouro, a partir de 4h40, com um enredo Pelas Estradas da Vida, Sonhos e Aventuras de um Herói Brasileiro, canção sobre a vida dos caminhoneiros, e com a Tom Maior, às 5h45, celebrando a escola carioca Imperatriz Leopoldina.