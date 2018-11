‘House of Cards’: público feminino se torna maioria na última temporada

A série House of Cards sofreu uma mudança de público em sua sexta e última temporada, lançada pela Netflix no último dia 2. Segundo uma pesquisa da empresa Nielsen divulgada pelo site da revista Variety, a audiência do seriado nos Estados Unidos se tornou predominantemente feminina: 54% das pessoas que acompanharam a temporada na semana seguinte à estreia eram mulheres. Em comparação, o público feminino representava 44% do total na quinta temporada, lançada no ano passado.

Essa mudança pode ter sido resultado da troca de protagonista entre um ano e outro. A Claire Underwood de Robin Wright assumiu a dianteira após a demissão de Kevin Spacey, acusado por diversas pessoas, incluindo colegas de trabalho em House of Cards, de assédio sexual.

O levantamento também mostra que o percentual de espectadores mais velhos aumentou. Na quinta temporada, 19% do público tinha entre 50 e 64 anos, ante 27% atuais. Outro fator que chamou a atenção foi a queda geral na audiência: em comparação à temporada anterior, os oito episódios lançados recentemente tiveram quase 2.000.000 de telespectadores a menos nos Estados Unidos na primeira semana.