HBO fará série satírica sobre a família real

Se a Netflix leva a família real britânica muito a sério com a belíssima The Crown, a HBO optou pela sátira para rir das idiossincrasias da monarquia do Reino Unido. Gary Janetti, produtor da ácida animação para adultos Uma Família da Pesada, fará uma série em molde parecido, protagonizada pelos membros da realeza.

A inspiração vem do perfil do Instagram de Janetti, que faz memes com príncipe George, o primogênito de William e terceiro na fila sucessória, rindo de notícias sobre a família real. George, aliás, será o narrador da animação. Diz a sinopse: “Antes que George possa mandar na Grã-Bretanha, ele vai ditar as regras na comédia de Janetti, dando seu ponto de vista sobre como é a infância do futuro rei da Inglaterra. Como sua sucessão não vai chegar tão cedo, a cada episódio, George vai descobrir os caminhos da vida de um príncipe em tempos modernos – dos 775 quartos do Palácio de Buckingham ao mar de corgis da família, até a escola com plebeus.”

O próprio Janetti vai dublar George, enquanto Orlando Bloom dará voz ao príncipe Harry, e Iwan Rheon (o Ramsay Bolton de Game of Thrones) fará o príncipe William. Frances De La Tour, de Harry Potter, ficou encarregada de dublar a rainha Elizabeth II.