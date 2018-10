Guillermo del Toro fará novo ‘Pinóquio’ para a Netflix

Guillermo del Toro, diretor vencedor do Oscar neste ano por A Forma da Água, assinou contrato com a Netflix para fazer uma nova versão de Pinóquio. O mexicano ficará responsável pela direção, roteiro e produção do musical em stop motion, técnica de animação quadro a quadro.

O longa vai se passar na Itália dos anos 1930, época em que o país europeu viu o crescimento do fascismo sob o comando de Mussolini. “Na nossa história, o Pinóquio é uma alma inocente com um pai descuidado que se perde em um mundo que ele não compreende”, disse o diretor em comunicado. “Ele embarca em uma extraordinária jornada que o deixa com um profundo entendimento de seu pai e do mundo real.”

Segundo o diretor, o projeto é antigo. “Nenhum outro formato de arte influenciou tanto a minha vida e meu trabalho quando a animação e nenhum outro personagem na história tem uma conexão tão pessoal comigo quanto Pinóquio”, disse.

Criado pelo escritor italiano Carlo Collodi em 1883, Pinóquio ganhou várias adaptações ao longo dos anos. A mais famosa delas é a animação da Disney, lançada em 1940.

Além do filme, del Toro tem outros dois projetos com a Netflix, o desenho animado Caçadores de Trolls: Contos de Arcadia, criado por ele e que já está em sua terceira temporada, e Guillermo del Toro Apresenta 10 Depois da Meia-Noite, série de terror que anda vai chegar ao serviço de streaming.

A parceria com del Toro é mais um indicativo de que a Netflix está investindo pesado em grandes cineastas. Em dezembro, a plataforma lança Roma, novo filme de Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar por Gravidade (2013).