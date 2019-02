Guilherme Winter, o profeta-galã do horário nobre

1. O ator Guilherme Winter, o Moisés de Os Dez Mandamentos zoom_out_map 1 /16 O ator Guilherme Winter, o Moisés de Os Dez Mandamentos (Francisco Cerchiaro/Divulgação) O ator Guilherme Winter, o Moisés de Os Dez Mandamentos

2. Cena do primeiro capítulo da segunda temporada de Os Dez Mandamentos, da TV Record, mostra Moisés (Guilherme Winter) no Monte implorando perdão pelo seu povo zoom_out_map 2 /16 Cena do primeiro capítulo da segunda temporada de Os Dez Mandamentos, da TV Record, mostra Moisés (Guilherme Winter) no Monte implorando perdão pelo seu povo (Reprodução/Record/VEJA) Cena do primeiro capítulo da segunda temporada de Os Dez Mandamentos, da TV Record, mostra Moisés (Guilherme Winter) no Monte implorando perdão pelo seu povo

3. Moisés (Guilherme Winter) abre o Mar Vermelho em ‘Os Dez Mandamentos’ zoom_out_map 3 /16 Moisés (Guilherme Winter) abre o Mar Vermelho em ‘Os Dez Mandamentos’ (Reprodução/Twitter) Moisés (Guilherme Winter) abre o Mar Vermelho em ‘Os Dez Mandamentos’

4. Moisés (Guilherme Winter) conversa com Deus em ‘Os Dez Mandamentos’ zoom_out_map 4 /16 Moisés (Guilherme Winter) conversa com Deus em ‘Os Dez Mandamentos’ (Reprodução/Twitter) Moisés (Guilherme Winter) conversa com Deus em ‘Os Dez Mandamentos’

5. Arão (Petrônio Gontijo) e Moisés (Guilherme Winter) em Os Dez Mandamentos zoom_out_map 5 /16 Arão (Petrônio Gontijo) e Moisés (Guilherme Winter) em Os Dez Mandamentos (Munir Chatack / Record/Divulgação) Arão (Petrônio Gontijo) e Moisés (Guilherme Winter) em Os Dez Mandamentos

6. Moisés (Guilherme Winter) em Os Dez Mandamentos zoom_out_map 6 /16 Moisés (Guilherme Winter) em Os Dez Mandamentos (@RealitySocial/Twitter) Moisés (Guilherme Winter) em Os Dez Mandamentos

7. Os atores Guilherme Winter e Gisele Itié namoram desde novembro de 2015 zoom_out_map 7 /16 Os atores Guilherme Winter e Gisele Itié namoram desde novembro de 2015 (Reprodução/Instagram) Os atores Guilherme Winter e Gisele Itié namoram desde novembro de 2015

8. Guilherme Winter e Gisele Itié levaram o romance de seus personagens Moisés e Zípora para fora da tela da televisão zoom_out_map 8 /16 Guilherme Winter e Gisele Itié levaram o romance de seus personagens Moisés e Zípora para fora da tela da televisão (Reprodução/Instagram) Guilherme Winter e Gisele Itié levaram o romance de seus personagens Moisés e Zípora para fora da tela da televisão

9. Os atores Guilherme Winter e Gisele Itié zoom_out_map 9 /16 Os atores Guilherme Winter e Gisele Itié (Reprodução/Instagram) Os atores Guilherme Winter e Gisele Itié

10. Moisés (Guilherme Winter) conversa com Deus em ‘Os Dez Mandamentos’ zoom_out_map 10 /16 Moisés (Guilherme Winter) conversa com Deus em ‘Os Dez Mandamentos’ (Reprodução/Twitter) Moisés (Guilherme Winter) conversa com Deus em ‘Os Dez Mandamentos’

11. O ator Guilherme Winter como Moisés na novela Os Dez Mandamentos zoom_out_map 11 /16 O ator Guilherme Winter como Moisés na novela Os Dez Mandamentos (Munir Chatack/Rede Record/Divulgação) O ator Guilherme Winter como Moisés na novela Os Dez Mandamentos

12. O ator Guilherme Winter interpreta Renato na novela Ti Ti Ti, da TV Globo, em 2010 zoom_out_map 12 /16 O ator Guilherme Winter interpreta Renato na novela Ti Ti Ti, da TV Globo, em 2010 (TV Globo/Divulgação) O ator Guilherme Winter interpreta Renato na novela Ti Ti Ti, da TV Globo, em 2010

13. O ator Guilherme Winter - 28/12/2010 zoom_out_map 13 /16 O ator Guilherme Winter - 28/12/2010 (TV Globo/Divulgação) O ator Guilherme Winter - 28/12/2010

14. O ator Guilherme Winter - 03/03/2009 zoom_out_map 14 /16 O ator Guilherme Winter - 03/03/2009 (TV Globo/Divulgação) O ator Guilherme Winter - 03/03/2009

15. O ator Guilherme Winter como Otávio da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009 zoom_out_map 15 /16 O ator Guilherme Winter como Otávio da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009 (TV Globo/Divulgação) O ator Guilherme Winter como Otávio da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009

16. O ator Guilherme Winter como Thiago na novela Malhação, da TV Globo, em 2007 zoom_out_map 16/16 O ator Guilherme Winter como Thiago na novela Malhação, da TV Globo, em 2007 (TV Globo/Divulgação) O ator Guilherme Winter como Thiago na novela Malhação, da TV Globo, em 2007

“Será que existe alguém no mundo mais lindo do que esse homem?”, “Vem me visitar, meu amor?”. Os comentários, encontrados em abundância no perfil de Guilherme Winter no Instagram, não fogem do padrão das páginas de outros atores de televisão brasileiros. Mas, entre um elogio e outro, surgem frases como: “Quando Deus resolveu colocar ele no mundo estava bem inspirado!”, “Atuação espetacular, senti a presença de Deus através de você e de todo elenco” – que evidenciam a origem do sucesso do ator: a novela bíblica da Record Os Dez Mandamentos. Como o profeta Moisés, o paulistano de 36 anos conquistou não só o público religioso, acostumado com as produções bíblicas da emissora de Edir Macedo, mas também espectadores (e espectadoras, principalmente), que conseguiram enxergar além da peruca e do aspecto envelhecido de seu personagem e encontrar um galã discreto, comedido nas palavras e adepto de certa filosofia “paz e amor”.

Em entrevista ao site de VEJA, o ator analisa o personagem que encarna há mais de um ano. “Moisés é uma pessoa justa, que se coloca muito no lugar do outro. Um homem realmente especial, com uma grande missão e um fardo, ao mesmo tempo.” Ele, contudo, diz que não tem religião definida e que acredita que são as atitudes das pessoas que as definem. “Sempre busquei desenvolver meu lado espiritual, mas acredito que temos de evoluir no dia a dia, nas atitudes, na maneira como nos comportamos na sociedade, na forma como tentamos ser pessoas melhores. Suas atitudes são o reflexo do que você é por dentro.”

Atento para não acabar em maus lençóis por alguma declaração controversa, o ator respondeu às perguntas da entrevista com poucas palavras e muito cuidado. Ao falar sobre o momento atual da política brasileira, por exemplo, prega a tolerância e não toma partido nenhum. “Acho que precisamos calma. Olhar a situação com distância. As pessoas estão muito inflamadas umas com as outras. Precisamos respeitar a opinião que é diferente da nossa, a cor da camisa do outro. Ainda temos uma história curta dentro da democracia. Precisamos evoluir em muitos aspectos, mas esse é o caminho. E amor.”

O amor, aliás, é outro assunto inevitável. Além de fama, a novela bíblica rendeu ao ator sua atual namorada, Giselle Itié, intérprete de Zípora, parceira de Moisés em cena. O romance também recebeu a benção dos fãs, que enlouquecem quando um dos dois publica nas redes sociais uma imagem juntos. Ao comentar o romance, porém, o ator não entrega muita coisa. “É uma parceria maravilhosa. Ela é uma grande parceira”, diz.

Da Globo à Record – Antes de viver o líder dos hebreus em Os Dez Mandamentos, Winter já havia treinado o “dialeto bíblico” em outras produções na Record. Em 2015, na minissérie Milagres de Jesus, viveu o carpinteiro Gideon, que fica cego ao aceitar um trabalho que vai contra suas crenças religiosas. Em seu primeiro trabalho na emissora de Edir Macedo, na minissérie José do Egito (2013), ele viveu Rúben, o filho mais velho de Jacó, que tem sua história contada no livro Gênesis da Bíblia. “José do Egito foi uma grande preparação para fazer Moisés. Personagens bíblicos são muito densos, com histórias muito dramáticas. Não tenho dúvida alguma que foi decisivo na qualidade do meu trabalho”, conta Winter. No canal, o ator também teve papéis na novela Pecado Mortal (2013) – que não era bíblica, apesar do nome – e no especial de fim de ano Manual Prático da Melhor Idade (2014).

Antes da Record, Winter já tinha uma carreira de oito anos na Rede Globo. Tornou-se um global em 2006, com um papel pequeno na novela das sete Cobras & Lagartos. Passou pela produção adolescente Malhação (2007-2008) e pela novela das seis Paraíso (2009) antes de se tornar um dos protagonistas do remake de Ti-Ti-Ti, em 2010. Depois, ainda fez participações nas séries Tapas & Beijos e As Brasileiras e na novela Cheias de Charme (2012). Sobre a troca de emissoras, Winter volta a ser sucinto: “Foi muito tranquilo. Meu contrato com a Globo tinha terminado e a Record me procurou para fazer um teste pra José do Egito“.

O gosto pela atuação surgiu quando ele foi trabalhar com cenografia em um teatro em Itaparica, na Bahia, e se encantou com o universo da encenação. A vocação o levou a abandonar a faculdade de desenho industrial na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, curso escolhido por ele pelo talento para desenhar. Winter se mudou para o Rio de Janeiro e se matriculou na Casa das Artes de Laranjeiras, escola que já formou nomes como Taís Araújo, Marcos Palmeira e Murilo Benício.

Os próximos desafios de Moisés – Atualmente na segunda temporada de Os Dez Mandamentos, Winter vai enfrentar novos desafios. Depois de abrir o Mar Vermelho e de acabar com o exército do malvado faraó Ramsés (Sergio Marone) no ano passado, Moisés tem que lidar com outros problemas, como organizar os hebreus em uma sociedade e abafar as eventuais rebeliões de seu povo, que já está cansado de tanto andar rumo à Terra Prometida. Uma dessas revoltas é o que vai levar a nova fase a seu clímax: a abertura da terra. “O material bruto que vi, sem os efeitos, está incrível. A cena vai ficar linda”, diz o ator, que ainda não rodou sua parte do roteiro.

A sequência começa com uma rebelião organizada por Corá (Vitor Hugo), que acusa Moisés de levar os hebreus para o deserto sem nenhum propósito, sem chegar à tal terra próspera. Deus, que está guiando o povo, se enfurece com a desobediência dessa parcela dos hebreus e abre uma gigantesca cratera, que vai engolir os rebeldes, suas famílias e seus pertences. Para Winter, a sequência em que Moisés divide as águas do Mar Vermelho ainda é mais impressionante do que a que ele está prestes a gravar. “A cena do mar é muito emblemática, famosa”, diz, preferindo não opinar sobre a possibilidade de a abertura da terra dar novo recorde de audiência à trama de Vivian de Oliveira, como ocorreu quando as águas se abriram.

Com certeza a cena, que vai lançar mão de complexos efeitos especiais, colocará Os Dez Mandamentos na boca do povo. Da estreia da segunda temporada, em 4 de abril, ao último dia 25, a novela obteve audiência média de 15 pontos na Grande São Paulo. Um número respeitável, que vem dando à Record o segundo lugar no Ibope, à frente do concorrente SBT e atrás somente da Globo. Mas, ainda assim, o número fica bastante distante daquele obtido no auge da temporada passada, quando o folhetim chegou a 28,1 pontos de média com a abertura do Mar Vermelho e venceu a emissora carioca, surpreendendo o próprio elenco e a produção do folhetim bíblico.

Os próximos meses serão os últimos de Guilherme Winter como Moisés. Ele dará lugar a Josué (Sidney Sampaio) como o novo líder dos hebreus, que assume o posto definitivamente na próxima novela religiosa da emissora, A Terra Prometida. A morte de Moisés, como é contada na Bíblia, vai acontecer antes de os hebreus conquistarem o local que Deus reservou a esse povo – e nos capítulos finais de Os Dez Mandamentos – Nova Temporada. Depois de um trabalho intenso, com direito a conversas com Deus, guerras com outros povos e aberturas do mar e da terra, o descanso será merecido para Moisés, e também para Winter. “O papel vai deixar saudades… A família Dez Mandamentos é algo raro, muito especial. Mas preciso de férias também”, diz aos risos.