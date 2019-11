Gugu Liberato é hospitalizado após acidente doméstico

O apresentador Gugu Liberato sofreu ontem um acidente doméstico em sua residência de Orlando, nos Estados Unidos, e precisou ser hospitalizado. A informação foi confirmada por meio de um comunicado da assessoria do apresentador ao colunista do UOL Flávio Ricco.

De acordo com o informe, Gugu está internado e deve seguir em observação pelos próximos dois dias. Informações sobre as circunstâncias e gravidade do acidente não foram divulgadas até o momento.

Comunicado

“Informamos que nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que um boletim médico for emitido e contamos com o profissionalismo de todos os amigos da imprensa.

Esther Rocha,

Assessoria de Comunicação Gugu Liberato”