Grupo feminista Pussy Riot vem ao Brasil para festival

O grupo feminista russo Pussy Riot vem ao Brasil em abril para participar do Festival Garotas à Frente. O evento, que acontece no dia 20, em São Paulo, terá apresentação de bandas, exposições e o lançamento do livro Garotas à Frente, de Sara Marcus, sobre o movimento feminista americano Riot grrrl.

Criado em 2011, o Pussy Riot se lançou como um grupo punk político, organizando protestos e performances principalmente contra Vladimir Putin e a Igreja Católica. Um ano depois da formação do grupo, cinco de suas integrantes foram presas por baderna e incitação ao ódio religioso após tocarem uma música intitulada Virgem Maria, Tire o Putin do Poder dentro da Catedral de Cristo Salvador, em Moscou.

Elas foram soltas em 2014 e, desde então, não costumam se apresentar juntas. Ao Brasil, vem Nadya Tolokonnikova liderando o grupo.

O evento acontece no Fabrique Club, no bairro da Barra Funda. Os ingressos já estão disponíveis no site PixelTicket, a 80 reais (primeiro lote).