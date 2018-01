Kate Middleton recicla figurino de gestante

Nada de esbanjar na realeza. Esperando o terceiro filho com o príncipe William, Kate Middleton começou a reciclar as roupas que usou nas gestações anteriores. Nesta quarta-feira, um dia depois de seu aniversário de 36 anos, ela compareceu a uma escola de Londres voltada para crianças com transtornos mentais e chamou atenção por usar o mesmo figurino de três anos atrás, quando estava esperando a pequena Charlotte.

A duquesa tirou do armário seu vestido floral azul e verde de 85 dólares da Séraphine, marca especializada em roupas para gestantes. É o mesmo que ela utilizou em janeiro de 2015, em outro compromisso real. Na época, ela estava perto do fim do segundo trimestre da gravidez da princesinha, mais ou menos como agora, com o nascimento previsto para abril.

Na comparação dos dois momentos, percebe-se que até os sapatos parecem iguais. O vestido, que em 2015 teve uma procura maior por conta da aparição dela, ainda está à venda e deve voltar à moda.