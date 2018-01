Grammy fará homenagem às vítimas de atentado em Las Vegas

Marcada para 28 de janeiro, a cerimônia do Grammy incluirá, entre performances e premiações da indústria da música, uma homenagem especial às vítimas do atentado que abalou Las Vegas, cidade sede do evento, em outubro de 2017. Foi o pior tiroteio em massa da história recente dos Estados Unidos, com centenas de feridos e 60 vítimas fatais, incluindo o próprio autor dos disparos contra a multidão que assistia a um show ao ar livre.

A ideia é reunir artistas que se apresentariam no Route 91 Harvest Festival, evento durante o qual o massacre ocorreu: Eric Church, Maren Morris e Brothers Osborne, todos de música country. Curiosamente, Jason Aldean, que estava no palco quando os tiros começaram, ficou de fora do tributo.

“Os eventos de música ao vivo sempre proporcionaram um espaço seguro para os fãs se reunirem em uma celebração compartilhada. Infelizmente, esse não foi sempre o caso no ano passado”, lamentou Neil Portnow, presidente da Academia Recording, que organiza a premiação. Este ano, as atrações do Grammy incluem Kendrick Lamar, Pink, Bruno Mars, Lady Gaga e SZA.