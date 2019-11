Gloria Maria tem lesão cerebral e passa por cirurgia no Rio de Janeiro

A jornalista Gloria Maria foi submetida a uma cirurgia no cérebro nesta segunda-feira, 11, no Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico, a apresentadora passou mal em casa na última quinta-feira e foi internada no hospital Copa Star, na capital fluminense, onde passou por um exame de ressonância magnética.

Foi detectada uma lesão expansiva cerebral, que foi totalmente removida no procedimento cirúrgico.

Ainda segundo a nota, Gloria Maria passa bem e deve ter alta até o fim de semana. Assinam o boletim médico o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, os clínicos-pneumologistas Marcelo Kalichstein e Gustavo Nobre, a clínica geral Adriane Matta e o diretor médico Hospital Copa Star, Bruno Celoria.