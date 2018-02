Globo veta Marina Ruy Barbosa, mas libera Cleo no Troféu Imprensa

A equipe de comunicação da Rede Globo confirmou que Marina Ruy Barbosa não foi liberada para participar da premiação do Troféu Imprensa, do SBT. O motivo seria o fato dela estar atualmente no ar como protagonista na novela Deus Salve o Rei. A atriz usou o Twitter para uma “campanha”: disse que queria comparecer ao evento e conhecer Silvio Santos. A postagem teve mais de 24 000 curtidas.

Seu pedido foi negado. Por outro lado, a comunicação da Globo disse que Cleo Pires, Sergio Chapelin e Vanessa Giácomo estão liberados para participar da premiação. Em outra edição, a humorista Tatá Werneck marcou presença na festa.

A comunicação da emissora de Silvio Santos disse que “o SBT não vai se pronunciar por respeitar a decisão da direção da TV Globo, a qual sempre libera artistas para o Teleton e Troféu Imprensa”.

Ainda assim, a presença deles na cerimônia ainda não pode ser confirmada pelo SBT, uma vez que ainda é preciso verificar a disponibilidade das personalidades.