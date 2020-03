Globo reformula grade, tira programas do ar e substitui novelas

Após uma reunião da diretoria da Globo nesta segunda-feira, 16, o canal decidiu derrubar a grade de programas que vem fazendo diariamente em razão da pandemia de coronavírus no país. A emissora de maior audiência do país irá suspender as gravações de suas novelas, antecipará o final de outras e começará a passar nos horários de suas teledramaturgias um compacto de antigas novelas — no mesmo molde do popular programa Vale a Pena Ver de Novo.

“Evitar o contato físico é fundamental na estratégia da sociedade para conter a expansão do vírus. E não há novelas sem abraços, apertos de mãos, beijos, festas, cenas de briga, cenas de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade”, disse a emissora em nota.

A Globo também irá aumentar a programação jornalística, chegando a 11 horas consecutivas ao vivo, das 4h da manhã às 15h da tarde. Com a ampliação do espaço dedicado à cobertura jornalística, temporariamente o Mais Você, o Encontro com Fátima Bernardes, o Globo Esporte e o Se Joga não serão exibidos.

A seguir, as principais alterações:

Malhação: Toda Forma de Amar terá seu final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de Malhação: Viva a Diferença, que foi escrita por Cao Hamburger e venceu um prêmio Emmy.

A partir do dia 30, com o fim de Éramos Seis, será exibido um compacto de Novo Mundo. A novela retrata a transformação do Brasil com a chegada da família real portuguesa. A trama é ambientada no período que antecede a história de Nos Tempos do Imperador, próxima novela das seis.

Já Salve-se Quem Puder ficará no ar até sábado, 28, quando será feita uma pausa em sua exibição. No dia 30 de março, estreará nesse horário uma versão compacta de Totalmente Demais.

Amor de Mãe, atual novela das 9, será exibida até sábado, 21, quando sua primeira fase chega ao ápice. A segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de segunda-feira, dia 23, irá ao ar uma versão compacta de Fina Estampa, escrita por Aguinaldo Silva.

A partir desta terça-feira 17, o Hora 1 entrará no ar às 4h e entregará para o Bom Dia de cada região, que será exibido das 6h às 8h30. O Bom Dia Brasil irá ao ar até as 10h, quando vai estrear Combate ao Coronavírus, novo programa focado na pandemia. O especial terá a participação diária de dois especialistas no estúdio para tirar dúvidas do público.

O Jornal Hoje também terá seu horário ampliado e entregará a programação para a Sessão da Tarde, cujos títulos estarão voltados às crianças e jovens que, em casa, deverão assistir à faixa de filmes com a família. O Jornal Nacional também será ampliado e passará a durar 50 minutos. E, ao longo do dia, flashes ao vivo trarão atualizações.