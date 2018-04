Globo muda horário do ‘BBB18’ e garante final ao vivo no Acre

Thiago Leifert anunciou na noite desta terça-feira, durante o Big Brother Brasil, que a final do reality show da Globo, na quinta-feira, será transmitida ao vivo para o Acre, que tem fuso horário diferente e sempre vê as produções da emissora mais tarde — alguns programas entram mal terminam no resto do país, outros só vão ao ar uma hora depois. A mudança na grade horária da Rede Amazônica — a filiada local da Globo — garantirá que o programa passe ao vivo no Estado da finalista Gleici, que possui um fuso horário diferente, com duas a menos, em relação ao horário de Brasília.

Com a alteração, os espectadores do Acre e de parte do Amazonas terão uma surpresa: o BBB começará logo depois da novela das sete, Deus Salve o Rei. A final do reality show, disputada entre Kaysar, Gleici e a Família Lima, será transmitida a partir das 22h30 no horário de Brasília (ou às 20h30 no horário da região).

Fuso horário

O Brasil tinha um fuso horário único até 1913, quando o presidente Hermes da Fonseca instituiu um horário diferente para o Acre. Em junho de 2008, uma proposta de lei do senador Tião Viana (PT) foi sancionada, alterando para uma hora a menos em relação ao horário de Brasília — ou duas horas a menos, quando há horário de verão.

Em outubro de 2010, um referendo realizado junto à população determinou que 56,9% dos acreanos preferiam o fuso horário antigo. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que restaurava o horário original. A decisão passou a valer em novembro do mesmo ano.