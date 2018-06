Gina Rodriguez usará dinheiro do Emmy para pagar estudos de imigrante

A atriz Gina Rodriguez, protagonista da série Jane the Virgin, disse que usará a verba que seria de sua campanha para o Emmy para financiar a carreira universitária de uma jovem estudante em situação ilegal.

Semanas antes de o prêmio anunciar seus indicados, estúdios, atores e produtores costumam investir bastante na divulgação de seus trabalhos e, assim, terem mais chance de receber uma indicação. “Qualquer coisa que você faça requer uma grande quantidade de dinheiro”, disse a atriz ao site da revista The Hollywood Reporter.

A verba de Gina, que é filha de porto-riquenhos, desta vez irá para uma bolsa na reconhecida Universidade de Princeton para financiar os estudos, por quatro anos, de uma jovem, cujo nome não foi divulgado. “Nossa série sempre aproveitou as oportunidades para me ajudar a fazer algo pela comunidade latina”, disse a atriz. “Assim, perguntei ao meu produtor executivo Jennie (Snyder Urman) se podíamos fazer algo diferente com o dinheiro este ano”.

Jane the Virgin tem elenco majoritariamente hispânico e conta a história de uma jovem virgem que é acidentalmente inseminada durante uma visita ao ginecologista. Gina venceu o Globo de Ouro em 2015 por seu papel, que até agora não lhe valeu nenhuma indicação ao Emmy.

As indicações ao Emmy 2018 serão anunciadas em 12 de julho.