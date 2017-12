George Clooney presenteou 14 amigos com 1 milhão de dólares cada

George Clooney já chegou a presentear catorze amigos com 1 milhão de dólares para cada um, revelou uma das pessoas mais próximas do ator, Rande Gerber, ao programa de televisão Headliners. Gerber, que é sócio de Clooney na empresa de bebidas Casamigos Tequila e marido de Cindy Crawford, contou que a entrega do presentão aconteceu durante um jantar em sua casa em 27 de setembro de 2013.

Chegando lá, o grupo viu malas pretas distribuídas ao redor da mesa de jantar. Clooney, então, fez um discurso, agradecendo aqueles que o ajudaram no começo de sua carreira. “George começou a dizer: ‘Olha, eu quero que vocês saibam quanto vocês significaram e significam para mim. Eu vim para Los Angeles, eu dormi no sofá de vocês. Tenho muita sorte de ter todos vocês na minha vida e eu não estaria onde estou hoje sem vocês. Então, é muito importante para mim que enquanto ainda estamos aqui juntos, eu retribua. Quero que vocês abram as suas malas’”, relembrou Gerber.

Dentro de cada mala, havia 1 milhão de dólares em notas de 20 dólares. “Cada um de nós — catorze de nós — recebeu 1 milhão de dólares. Cada um de nós. Ficamos em choque. Tipo, o que é isso? Ele diz: ‘Sei que todos nós passamos por maus bocados, alguns de vocês ainda estão passando por isso. Vocês não precisam se preocupar com seus filhos, com a escola deles, com pagar sua hipoteca’.”

Gerber lembrou que um dos amigos estava trabalhando em um bar no Texas para tentar sustentar a família. “Ia trabalhar de bicicleta todos os dias. Esses foram os caras que cuidaram de George, e ele estava devolvendo tudo. E George disse: ‘Não apenas isso, eu paguei todos os impostos, então esse 1 milhão de dólares é completamente de vocês’”, contou o empresário.

Gerber disse que não poderia aceitar o dinheiro e Clooney respondeu: “Só vou fazer um anúncio. Se Rande não aceitar, não vou dar o dinheiro para ninguém”. O empresário, então, aceitou a bolada, mas afirmou ter doado para uma instituição de caridade.

Boa ação no avião

Outra história que está circulando na internet e que também comprova o bom mocismo de Clooney aconteceu recentemente. Segundo o site da coluna Page Six, do jornal The New York Post, o ator e a mulher, Amal, distribuíram fones de ouvido com cancelamento de ruído aos passageiros de primeira-classe de um voo em que eles estavam. Isso porque eles estavam com os filhos gêmeos, de 6 meses, e se preocupavam com o possível barulho que os bebês poderiam fazer durante a viagem. Junto com os fones, o casal entregou um bilhete “pedindo desculpas antecipadas” caso os gêmeos chorassem.

Segundo fontes da coluna, até Quentin Tarantino, que estava no voo, usou os fones — apesar de não ter sido necessário, já que aparentemente os bebês viajaram tranquilamente e sem chorar.