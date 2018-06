Garota de 13 anos é aplaudida de pé por jurados do ‘America’s Got Talent’

Courtney Hadwin participou do America’s Got Talent na última terça-feira e surpreendeu os jurados. Antes de ela fazer a audição, seu pai havia contado que ela é muito reclusa, tímida e estava muito nervosa de estar ali. Mas foi só começar a música que a garota de 13 anos mudou completamente de atitude. Dançando e pulando pelo palco, mostrou naturalidade ao entoar Hard to Handle, de Otis Redding.

Os jurados se levantaram e aplaudiram, assim como a plateia. Simon Cowell ficou abismado. “Meu Deus, Courtney. Você estava super tímida quando chegou aqui. E aí você canta, é como uma leoa. Realmente incrível”, disse. Já o jurado Howie Mandel falou: “Você não é dessa era. Você é de um tempo completamente diferente”. Mandel em seguida a comparou com Janes Joplin, e apertou para ela o golden buzzer, benefício que leva o candidato direto para a fase dos shows ao vivo.

O America’s Got Talent não é o primeiro programa de calouros de Courtney. No ano passado, ela foi uma das finalistas da primeira temporada do The Voice Kids UK, do Reino Unido, mas não levou o prêmio.

Segundo contou o avô da menina ao site do tabloide The Daily Mail, Tom Storey, ela tem se apresentado nas ruas para ganhar dinheiro. Courtney usa o valor arrecadado para pagar suas aulas de música e a gasolina que o pai gasta para levá-la para shows e audições.

(Com Estadão Conteúdo)