‘Game of Thrones’ só volta em 2019, confirma atriz Sophie Turner

Os fãs de Game of Thrones precisarão exercitar a paciência no próximo ano. Em entrevista à revista Variety, a atriz Sophie Turner (a Sansa Stark da série da HBO) confirmou o que todos temiam: a oitava e última temporada só vai ao ar em 2019. Ela respondia uma questão sobre os muitos projetos em que está envolvida, como seu segundo filme no universo X-Men, no papel da jovem mutante Jean Grey.

“Game of Thrones volta em 2019, (o filme) X-Men: Dark Phoenix, em novembro”, deixou escapar. “Tenho algumas produções independentes estreando. Sou também produtora do meu próximo filme, Girl Who Fell From the Sky. Então estou muito empolgada com o futuro.”

Sophie também analisou os desafios de sua personagem na reta afinal. “Será difícil, porque, no final da última temporada, ela sentiu que estava com tudo certo. Tinha a família de volta, eles estavam no controle do Norte novamente”, disse. “Nessa temporada, há uma nova ameaça, e de repente ela se vê novamente no fundo do poço. Sem o Mindinho. É um teste para ela superar isso, sem esse mestre da manipulação em suas costas. Será mais uma luta emocional do que política para ela”.