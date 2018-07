O timing parece estranho — ou não, quando se pensa que ele pode ter evitado os haters que adoram atacá-lo durante a transmissão de grandes eventos esportivos. O fato é que Galvão Bueno estreou na noite deste domingo no Twitter, com vídeos em que presta homenagem a dois colegas de trabalho, o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho e o ex-jogador Walter Casagrande.

O narrador chamou o ex-jogador de “herói” e disse ter “orgulho” dele. Do ex-árbitro, ouviu: “A regra é clara: a amizade continua”.

Galvão também salientou, em um dos vídeos, que pretende atuar na Copa do Mundo do Catar, em 2022 — só não sabe se narrará a final do torneio. “Eu quero estar no Catar. O Arnaldo vai estar lá. Nem que seja de turista, mas vai estar ao meu lado. Não consigo mais trabalhar sem ele. ”

Confira abaixo as homenagens de Galvão Bueno para Arnaldo Cezar Coelho e Casagrande.

A França é a Grande Campeã!

A Croácia fez uma grande Copa!! Obrigado a todos pela maior audiência de uma Copa do Mundo!! Mas,acima de tudo, obrigado @CoelhoArnaldoC por 30 anos de parceria e amizade!!

Estaremos sempre juntos!! pic.twitter.com/QW3z6hnaId — Galvão Bueno (@galvaobueno) July 16, 2018

Galvão: Bem, amigos, Arnaldo disse hoje que talvez tenha sido a última Copa do Mundo dele. As pessoas às vezes não entendem o que eu digo, eu disse que talvez seja a minha última narração de final de Copa do Mundo, depois de doze copas. Mas eu quero estar no Catar. O Arnaldo vai estar lá. Nem que seja de turista, mas vai estar ao meu lado. Não consigo mais trabalhar sem ele. Arnaldo, obrigada por esses trinta anos, por tudo o que você me ensinou, pelos conselhos que me deu, por ter aberto caminho para tanta gente. Pela nossa amizade, pela amizade das nossas famílias.

Arnaldo: Muito obrigada, Galvão. A regra é clara: a amizade continua

Galvão: Hoje, ele falou na transmissão uma coisa tão linda. Chorou e me fez chorar. Nós somos mais que parceiros de trabalho, somos amigos. O que foi que você disse mesmo, Casa?

Casagrande: Meu objetivo pessoal nessa Copa era sair de São Paulo sóbrio e voltar sóbrio para os meus filhos.

Galvão: Volte com muito orgulho. Abrace e beije seus filhos. Você é um herói, cara. A sua vitória é gigantesca. Tenho muito orgulho de ter você como amigo.

Casagrande: E você sabe que você me ajudou muito, né, Galvão?