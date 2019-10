Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, vem ao Brasil em dezembro para a CCXP

A atriz Gal Gadot, conhecida por interpretar a Mulher-Maravilha nos filmes do Universo Estendido da DC Comics, foi anunciada como uma das convidadas da Comic Con Experience nesta segunda-feira, 21. A diretora Patty Jenkins, responsável pelos longas Mulher-Maravilha e Mulher-Maravilha 1984 (a sequência do primeiro filme, que chega aos cinemas em junho de 2020), também teve a presença confirmada para o painel que ocorre no dia 8 de dezembro no São Paulo Expo.

Além da presença da dupla, o evento vai apresentar o primeiro trailer do novo filme, que mostra a rivalidade entre a Mulher-Maravilha (Gal) e sua nova inimiga: a Mulher-Leopardo (Kristen Wiig).

Gal Gadot ficou conhecida por sua participação na franquia Velozes e Furiosos e assumiu o papel da super-heroína pela primeira vez em 2016 em Batman vs. Superman: A Origem da Justiça. O filme solo da personagem chegou aos cinemas um ano depois e somou uma bilheteria de 821 milhões de dólares.

Já a diretora e roteirista Patty Jenkins chegou a ser indicada ao Emmy na categoria de melhor direção de série dramática em 2011, com o episódio piloto da série dramática The Killing.

Serviço

Comic Con Experience: 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo – SP)

Ingressos: de 120 reais (meia, somente para quinta-feira) a 1.500 reais (para os quatro dias, com direito a foto ou autógrafo de um convidado)