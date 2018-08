Funeral de Aretha Franklin terá tributo de Stevie Wonder e Jennifer Hudson

Stevie Wonder e Jennifer Hudson lideram a lista de artistas que vão se apresentar no funeral de Aretha Franklin, que morreu no último dia 16, aos 76 anos. O funeral acontecerá no templo Greater Grace de Detroit no dia 31, para o qual estarão convidados apenas os familiares e amigos próximos.

Além de Wonder, gênio da Motown e amigo próximo de Aretha, e Jennifer, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Dreamgirls: Em Busca de um Sonho (2006), participarão da cerimônia artistas como Faith Hill, Ronald Isley, Chaka Khan, Fantasia, Yolanda Adams, Shirley Caesar, The Clark Sisters e Jennifer Holliday.

Completam a lista de músicos convidados Tasha Cobbs Leonard, Marvin Sapp, The Williams Brothers, Vanessa Bell Armstrong, Audrey DuBois Harris, Alice McAllister Tillman, Edward Franklin e a orquestra e o coral de Aretha Franklin.

Aretha será sepultada no cemitério de Woodlawn, em Detroit, junto com seu pai, o reverendo C.L. Franklin, suas irmãs Carolyn e Erma, seu irmão Cecil e seu sobrinho Thomas Garrett.

Nos dias 28 e 29, o público poderá se despedir de Aretha no Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, no centro de Detroit, local que a cantora costumava frequentar.