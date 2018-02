Fora da Globo, Jô Soares ganha revival especial no SBT

Fora do ar desde que encerrou seu contrato com a Globo, no final de 2016, o humorista Jô Soares vai ganhar um programa especial, em tom de tributo, neste domingo no SBT. Depois do Programa Silvio Santos, o canal vai exibir uma edição do Quem Não Viu Vai Ver com um apanhado das melhores cenas de Veja o Gordo, humorístico protagonizado por Jô na emissora entre março de 1988 e março de 1990.

Veja o Gordo foi a primeira atração de Jô no SBT, onde ele deu início ao seu talk-show, que ficaria no ar por décadas, primeiro no canal da Anhanguera, depois no Rio, na Globo. Jô Soares foi substituído por Pedro Bial, que também toca um programa de entrevistas no início da madrugada da emissora carioca.

Entre os personagens do humorístico, se destacam a jornalista “Lilia Bife Quibe”; a gerente de banco “Dona Cloé”, muito zelosa pelo dinheiro dos clientes; e “Wahington e Jefferson”, os encanadores que entravam pelo cano. No elenco, nomes como Sônia Lima, Drica Lopes e Eliezer Motta. Os roteiros ficavam a cargo do próprio Jô, de Hilton Marques e de Max Nunes, mentor do humorista.

Já se especulou que o humorista, ao deixar de ter o contrato renovado pela Globo, voltaria a trabalhar para Silvio Santos. No momento, Jô segue sem contrato com nenhuma emissora.