Fora da condicional, Lindsay Lohan faz propaganda para advogados

Lindsay Lohan é a nova garota-propaganda do serviço de advogados Lawyer.com. Depois de oito anos de condicional, a atriz está há dois livre. Em um vídeo de divulgação da plataforma que oferece diversos serviços jurídicos nos Estados Unidos, Lindsay diz: “Quando a Lawyer.com entrou em contato, eu fiquei confusa e com um pouco de medo, porque pensei que estava com problemas”.

“Mas, quando eles me chamaram para ser uma porta-voz, fiquei intrigada. Depois de encontrar a equipe deles, percebi que é uma plataforma para ajudar pessoas”, complementou. Desde 2007, a atriz americana já foi presa por casos como condução imprudente e até furto de lojas. Lindsay também foi sentenciada a períodos na reabilitação, após faltar em sessões de aconselhamento.

Ao listar os serviços oferecidos pela plataforma, a atriz não deixa de citar a ajuda jurídica ao ser pêga sob a influência de álcool ou outras drogas. “Não vamos fingir que eu nunca fui pega uma… ou duas ou três ou algumas outras vezes”, brinca.

Confira a propaganda completa em inglês: