Final dos favoritos — e de Gleici — é a mais vista do BBB desde 2011

A final dos prediletos do público, como pode ser chamado o programa que reuniu os três competidores favoritos desta temporada do Big Brother Brasil, foi a mais vista do reality show desde 2011. Na noite desta quinta-feira, a estudante acreana Gleici, de 23 anos, se sagrou vencedora do reality show da Globo, deixando o Projac com 1,5 milhão de reais e um carro zero quilômetro. O programa teve 33 pontos de audiência média na Grande São Paulo, segundo o Ibope, mesmo índice de sete anos atrás. Em 2010, reality show vencido pelo lutador gaúcho Marcelo Dourado, a final marcou 41 pontos de média.

O recorde desta temporada, no entanto, foi de 34 pontos, registrado no último sábado, na noite em que Kaysar e Ana Clara, empatados em uma prova de resistência que durou 43 horas e foi encerrada pela produção do programa, por cautela, tiveram de decidir entre eles quem teria direito à última imunidade desta edição.

A audiência média geral do Big Brother Brasil foi de 26 pontos na Grande São Paulo.