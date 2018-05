Final de ‘O Outro Lado do Paraíso’ chega a 48 pontos em SP. E partiu!

O Outro Lado do Paraíso foi muito bem em audiência no seu capítulo final. Não chegou, porém, a bater o próprio recorde: a novela de Walcyr Carrasco teve média de 48 pontos no Ibope da Grande São Paulo na última sexta-feira, repetindo sua melhor marca, alcançada pela primeira vez na última segunda-feira, dia 7 de maio.

Não é por menos: com desfechos óbvios, como o casamento da mocinha Clara (Bianca Bin) com o certinho Patrick (Thiago Fragoso), e personagens sem fim definido, como o vilão Renato (Rafael Cardoso), o episódio de despedida decepcionou o público.

No Rio, o capítulo marcou 49 pontos com 71% de participação, igualando o recorde de audiência na cidade. Nas duas praças, São Paulo e Rio, a cada dez domicílios com TVs ligadas, sete estavam conectadas no folhetim da Globo.

O Outro Lado do Paraíso entrega uma boa audiência para a substituta Segundo Sol: a média da novela foi de 39 pontos e 56% de participação, em São Paulo, e 39 pontos com 59% de participação, no Rio. No Rio e SP, é a melhor média desde 2012.