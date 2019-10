Daenerys realmente era louca? Jon Snow precisava mesmo ir para o exílio? Tyrion terá bebida suficiente para aguentar o reinado de Bran Stark? Todos os mistérios acima parecem irrisórios comparados à grande questão deixada pela oitava e última temporada de Game of Thrones: afinal, de quem era o copo de café que aparece em uma cena diante de Daenerys (Emilia Clarke)?

Emilia, claro, foi apontada como a culpada. Mas ela dedurou o verdadeiro dono do copo em entrevista ao americano Jimmy Fallon. “Estávamos em uma festa antes do Emmy e Conleth Hill, o Lorde Varys, que está sentado na mesma mesa que eu na cena, me chamou de canto e disse: ‘Emilia, preciso te contar uma coisa, amor. O copo de café era meu”, revela a atriz.

O objeto fora de época fez uma figuração vergonhosa no quarto episódio da oitava temporada da série de fantasia inspirada na Idade Média. A HBO teve que admitir o erro: e tirou o copo na pós-produção do episódio de reprise e do que está disponível no canal de streaming HBO Go.

Neste momento, vale relembrar essa piada: