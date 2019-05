A produção de Game of Thrones reagiu com bom humor ao deslize notado por fãs no episódio de domingo 5 – que mostrou um copo descartável, aparentemente de café, na mesa da primeira ceia após o fim da batalha contra o Rei da Noite. No Twitter, o perfil oficial da série publicou: “Notícias de Winterfell. O latte que apareceu no episódio foi um erro. Daenerys tinha pedido um chá de ervas”.

News from Winterfell. The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019

Nas redes sociais, o erro foi tão comentado que disputou atenção até mesmo com os acontecimentos mostrados no episódio. Foram memes e mais memes sobre o deslize. Alguns faziam piada com o longo nome de Daenerys – que teria dado um trabalhão ao funcionário do café para escrevê-lo no copo:

Imagina o trabalho do cara n Starbucks pra colocar o nome todo da Daenerys #GameofThrones pic.twitter.com/AoOzqhwHkE — Luciano Costa (@olucianocosta) May 6, 2019

Erros como esse não são incomuns na dramaturgia. Na novela das 6 da Globo Novo Mundo, que retratava o reinado de dom Pedro I, por exemplo, um smartphone apareceu em uma cena com Isabelle Drummond. Outras gafes históricas incluem uma garrafa de plástico na série britânica Downton Abbey e um extintor de incêndio na novela bíblica da Record Os Dez Mandamentos.