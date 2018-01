Fim da privacidade: ‘BBB18’ terá câmeras 24h no confessionário

Os participantes do Big Brother Brasil terão ainda menos privacidade durante a 18ª edição do reality. O confessionário — espaço onde, tradicionalmente, os brothers não eram gravados o tempo todo — agora contará com uma câmera, que transmitirá na íntegra tudo que acontece no local.

Segundo a assessoria de imprensa da Globo, as imagens do confessionário estarão disponíveis 24 horas no pay-per-view e para os assinantes do Globo Play (serviço de streaming da emissora), salvo em caso de atendimentos médicos. Eventualmente, vídeos da sala também poderão entrar nas edições do programa que vão ao ar no canal.

O público conhece o confessionário como o lugar onde os participantes indicam uns aos outros para o paredão. Mas, o lugar tem várias funções, entre elas para avaliação médica e psicológica dos brothers, além de supostas broncas da produção. A sala também funciona como um “canal direto” entre os confinados e a produção para casos de emergência, como quando Emilly Araújo denunciou seu namorado de confinamento, Marcos Harter, por agressão.

Os participantes do Big Brother Brasil 18 serão anunciados nesta quinta-feira, ao longo da programação da Globo.