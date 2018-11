Filme ‘Gladiador’, de Ridley Scott, vai ganhar sequência

Ridley Scott está trabalhando na sequência do filme Gladiador, de 2000. Ainda em fase embrionária, o projeto está sendo desenvolvido pela empresa do diretor, a ScottFree Productions, e ainda não tem distribuidora. As informações são do site da revista The Hollywood Reporter.

Gladiador ganhou cinco Oscars em 2001, entre eles o de melhor filme. A sequência deve mostrar os impactos da história de Maximus (Russell Crowe) — que pautou o primeiro longa — na vida de Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Commodus (Joaquin Phoenix), que acompanhou de perto todos os eventos no coliseu.

Peter Craig, de Jogos Vorazes: A Esperança – Parte I e II, escreverá o roteiro do filme. Apesar de Scott estar cotado como diretor, ainda não está confirmado se ele assumirá o papel.