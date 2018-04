Filme de Asghar Farhadi com Penélope Cruz e Javier Bardem abrirá Cannes

O filme em espanhol Todos lo Saben, dirigido pelo iraniano Asghar Farhadi e protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín, abrirá a próxima edição do Festival de Cannes e disputará a Palma de Ouro, informaram os organizadores. A última vez que o festival de cinema mais importante do mundo teve como filme de abertura um longa-metragem que não era falado em inglês ou francês aconteceu em 2004, com Má Educação, do espanhol Pedro Almodóvar.

Também não é comum que o filme de abertura participe na competição: Moonrise Kingdom, do americano Wes Anderson (2012), Ensaio sobre a Cegueira, do brasileiro Fernando Mereilles (2008), e Instinto Selvagem, do holandês Paul Verhoeven (1992), são algumas das exceções.

O oitavo longa-metragem de Farhadi, rodado na Argentina e Espanha, é um thriller psicológico que acompanha Laura (Cruz), uma espanhola que mora em Buenos Aires com o marido e os filhos, e que retorna para uma festa de família em sua cidade natal. Mas um acontecimento imprevisto abala sua vida: a família, seus segredos, vínculos e tradições marcam a trama.

A produção representa a união de vários pesos pesados do cinema internacional: Farhadi, vencedor de dois Oscar de filme em língua estrangeira (A Separação e O Apartamento), Bardem e Cruz, o casal mais famoso do cinema espanhol, e o argentino Ricardo Darín, um dos atores mais conhecidos da América Latina.

Bardem venceu o prêmio de melhor ator em Cannes em 2010 por Biutiful, do mexicano Alejandro González Iñárritu. Penélope Cruz e as demais atrizes de Volver, de Almodóvar, venceram de forma coletiva o prêmio de interpretação feminina em 2006.

Farhadi foi premiado em Cannes em 2016 pelo roteiro de O Apartamento, que também rendeu o prêmio de melhor ator para Shahab Hosseini. A 71ª edição do Festival de Cannes acontecerá de 8 a 19 de maio. O júri será presidido pela atriz australiana Cate Blanchett.

A lista de filmes da mostra oficial será anunciada em 12 de abril.