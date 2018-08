Filhos de John Lennon e Paul McCartney posam juntos em selfie

Os fãs dos Beatles foram à loucura nesta segunda-feira ao verem a foto publicada por Sean Lennon, único filho de John Lennon com Yoko Ono, publicou em seu perfil no Instagram. O músico postou uma selfie com James McCartney, filho do também ex-Beatle Paul McCartney.

Peekaboo… A post shared by Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) on Aug 13, 2018 at 7:52am PDT

James, filho de Paul com a fotógrafa Linda McCartney, parece estar segurando um violão – ele também é músico. Os fãs, além de comentarem sobre a semelhança entre os filhos e seus pais, pediram também para que eles trabalhem juntos em alguma canção.

Além de James, Paul teve outras quatro filhas: Heather McCartney, Mary McCartney, Stella McCartney e Beatrice McCartney. Já Sean tem como meio-irmão Julian Lennon, do casamento de John Lennon com Cynthia Lennon.