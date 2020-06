Festas juninas são transferidas para o mundo das lives; veja agenda

As festas juninas, popular celebração do calendário cultural brasileiro, foram afetadas pela pandemia e os eventos que ocorreriam neste mês, especialmente nos estados do Nordeste, foram cancelados. A diversão, no entanto, foi adaptada para o mundo virtual com as lives. Nomes como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Michel Teló e Calcinha Preta farão transmissões especiais para que ninguém fique sem celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro. A seguir, cinco apresentações online imperdíveis e um calendário completo com outros arraiás.

Sábado, 13/6

Elba Ramalho

Horário: 16h

Local: YouTube oficial da artista

A live junina de Elba Ramalho vai contar com comilança, dança e música. No dia 13 de junho, a transmissão começará às 16h com receitas especiais preparadas pelo chef Batista. Em seguida, o casal Ju Paiva e Dam Fernandes vão ensinar as coreografias. A grande estrela da noite, Elba Ramalho se apresenta às 17h.

Sábado, 20/6

Ivete Sangalo

Horário: 22h

Local: YouTube oficial da artista

A baiana arretada Ivete Sangalo não vai deixar ninguém parado com o seu Arraial da Veveta. A artista, que já fez show em homenagem ao Dia das Mães, não deixará uma das festas mais tradicionais da Bahia passar em branco. Vale lembrar que a artista sempre monta repertórios específicos para as festas juninas, então, os fãs podem esperar músicas temáticas durante a transmissão.

Sábado, 20/6

Wesley Safadão, Luan Santana, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada

Horário: 20h

Local: Instagram oficial de Wesley Safadão e Luan Santana

Uma das festas de São João mais tradicionais do país, a de Campina Grande, montou uma estrutura especial na Vila do Forró onde se apresentarão Wesley Safadão, Luan Santana, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada. Além dos sucessos de cada artistas, eles também vão interpretar músicas tradicionais das festas, além de muito forró.

Domingo, 21/6

Michel Teló

Horário: 13h30

Local: YouTube oficial do artista

O cantor sertanejo Michel Teló vai inovar na festa de São João e fará uma live diferente no domingo, no horário do almoço, com muito churrasco e música caipira. No repertório, ele vai tocar Quem Falou Mentiu, do novo trabalho Churrasco do Teló -EP. V.02.

Terça-feira, 23/6

Calcinha Preta

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Uma das bandas de forró mais tradicionais do país, o Calcinha Preta fará uma live especial de São João com canções juninas tradicionais e convidados especiais. O repertório vai contar também com as novas músicas Tchau Pro Seu Amor, Você Não Vale Nada, E O Vento Levou e Mágica.

Outras lives de São João:

Sexta-feira, 12/6

Mariana Fagundes e Tico

Horário: 13h30

Local: YouTube

Dorgival Dantas

Horário: 19h30

Local: YouTube

Banda Fulô e Mandacaru

Horário: 20h

Local: YouTube

Sábado – 13/6

Fafá de Belém

Horário: 12h

Local: YouTube

Bruno e Barretto

Horário: 12h30

Local: YouTube

Wallas Arrais

Horário: 15h

Local: YouTube

La Fúria de São João

Horário: 18h

Local: YouTube

Carvalheira e Xand Avião

Horário: 19h

Local: YouTube

Domingo, 14/6

Chiclete com Banana

Horário: 14h

Local: YouTube

Vila Junina da Taty Girl

Horário: 16h

Local: YouTube

Falamansa

Horário: 18h

Local: YouTube

Sexta-feira, 19/6

Gustavo Mioto

Horário: 20h

Local: YouTube

Jonas Esticado

Horário: 21h

Local: YouTube

Sábado, 20/6

Israel Novaes

Horário: 17h

Local: YouTube

Sexta-feira, 26/6

Léo Magalhães

Horário: 20h

Local: YouTube