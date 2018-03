Fernando Meirelles questiona Oscar para ‘A Forma da Água’

Fernando Meirelles parece não ter aprovado o prêmio de melhor filme que a Academia de Hollywood deu ao longa A Forma da Água, de Guillermo del Toro, durante o Oscar, neste domingo. Em seu perfil no Twitter, o diretor brasileiro de produções como Cidade de Deus (2002) e Ensaio sobre a Cegueira (2008) escreveu: “Li hoje que A Forma da Água ganhou um prêmio de melhor filme. É isso mesmo? Não compreendo mais os norte-americanos”. Ele não voltou a rede social para explicar as razões de seu comentário.

A Forma da Água, que retrata o romance entre uma faxineira muda e uma criatura aquática nos anos da Guerra Fria, foi a maior premiada da noite, levando quatro estatuetas: melhor filme, melhor diretor, melhor trilha sonora original e melhor direção de arte. A produção havia sido indicada a treze prêmios.

Em um discurso em que lembrou que é imigrante — e desterrado –, o mexicano Guillermo Del Toro procurou insuflar coragem e esperança. “Quando criança, eu via filmes no México e achei que isso nunca fosse acontecer comigo. Chutem a porta e façam acontecer”, disse, com a estatueta principal do Oscar nas mãos.