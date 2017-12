Faustão critica tema de fim de ano da Globo: “não aguento mais”

O apresentador Fausto Silva criticou o tema de fim de ano da Rede Globo durante entrevista em seu programa, o Domingão do Faustão, neste domingo. Ele perguntava ao filósofo Mário Sérgio Cortella , um dos convidados no estúdio, sobre como é possível ter esperança num país como o Brasil, quando revelou que não aguentava mais o jingle da emissora.

Faustão questionava Cortella se a esperança no país seria decorrente ou não de confiança, mesmo com os problemas existentes, quando disparou a crítica contra o tema de fim de ano. “Eu já falei isso, que eu não aguento cantar mais ‘Hoje é um novo dia…’. Esse novo dia, não tem p… nenhuma isso aqui. Entendeu? Trinta anos que a gente canta isso aqui, e não tem esse novo dia”, disse, com ar indignado, o apresentador. A plateia aplaudiu-o.

Em seguida, Faustão emendou nova crítica, desta vez contra a postura dos brasileiros de não resolver as dificuldades através do voto. “Acho que está na hora de a gente encarar isso. Brasileiro tem Copa do Mundo, aí fica todo mundo… se abraça, se veste de verde e amarelo. E na hora da p… da eleição, os caras não prestam atenção”, disse, sendo aplaudido novamente.