Fátima Bernardes volta a ser garota-propaganda da Seara

Uma nova campanha promete sacudir o mercado publicitário. Depois de romper contrato com a marca em 2017, Fátima Bernardes volta a ser garota-propaganda da empresa de produtos alimentícios Seara, do grupo JBS. O primeiro comercial do novo contrato com a apresentadora e jornalista estreia nesta terça-feira, 11, no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo. Além dos anúncios de televisão com versões em 45, 30, 15, 10, 6 e 5 segundos, ela estrelará um enorme pacote de ações de publicidade, todos assinados pela agência WMcCann. A campanha milionária, ainda mais abrangente do que a primeira protagonizada pela própria Fátima, inclui o uso em grande escala de sua imagem nos pontos de vendas da marca; uma série de peças publicitárias para YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp; ativações nas mídias digitais com o apoio de influenciadores e espaços de merchandising no programa Encontro.

Depois de deixar a bancada do JN, no final de 2011, e migrar para a área de entretenimento, Fátima Bernardes foi liberada para participar de comerciais. A Seara, líder no segmento de alimentos congelados no país, foi a primeira marca com a qual ela assinou um grande contrato. Na época, os anúncios promoviam uma conversa da apresentadora com os consumidores com o objetivo de falar sobre mudança de hábitos. A mensagem embutia uma menção indireta ao fato de ela ter dado uma guinada na carreira em analogia à história da marca, que havia sido comprada pela JBS. Agora, as peças publicitárias enfatizam a preferência de Fátima pelos produtos da marca, com o intuito de reforçar atributos como qualidade e sabor. Estima-se que no seu primeiro contrato como rosto principal da Seara, recebesse em torno de 5 milhões de reais por ano. Para especialistas do meio publicitário, por uma campanha do porte da que será lançada agora, ela embolsará pelo menos o dobro anualmente. “A Seara sonhava com a volta de Fátima Bernardes e fez tudo para conquistá-la novamente. Isso deu um grande poder de negociação a ela”, disse um publicitário que pediu anonimato.

A lua-de-mel entre Fátima Bernardes e a empresa de embutidos e congelados ficou estremecida em 2017, após três anos como garota-propaganda. Ela rescindiu o contrato alguns meses após estourar o escândalo de corrupção e delações premiadas de executivos da JBS, como os irmãos Joesley e Wesley Batista, que envolviam milhares de políticos, inclusive o então presidente Michel Temer. Não se revela as bases da nova negociação com a apresentadora, mas sabe-se que ela tem total liberdade para opinar e incluir falas nos roteiros dos anúncios, dando mais veracidade a sua experiência com os frios, lasanhas, hambúrgueres da marca. Os primeiros seis filmes publicitários foram gravados há um mês em um estúdio no Rio de Janeiro, cercados de todos os cuidados e regras de distanciamento social. A próxima leva de anúncios deve ser filmada ainda no fim deste mês.

O mega contrato da apresentadora prevê que ela divulgue todas as nove linhas da marca. “Desde 2014, quando a Seara e eu estivemos juntas, a marca dedicou esforços em dois pilares super importantes: qualidade e inovação. Os resultados foram impressionantes. Foram desenvolvidas novas categorias e novos produtos, sempre com muito sabor, e conectados com o desejo do consumidor”, diz Fátima, no material de divulgação que será distribuído pela agência publicitária. “Agora, a Seara e eu temos um novo objetivo, que é mostrar todas as nossas inovações pensadas no consumidor e consolidar a Seara como a preferida dos brasileiros. Estou muito feliz e ansiosa pelo que temos pela frente. Tenho certeza que vamos alcançar resultados incríveis”, completa a garota-propaganda.

Veja o making off da nova campanha:

Queridinha do mercado publicitário por seu carisma inquestionável, Fátima Bernardes é vista como garantia certa de retorno. “Na primeira campanha ela virou a grande porta-voz da Seara, carregando credibilidade e falando diretamente com a consumidora que a marca ambicionava. O grupo ficou muito satisfeito com o retorno”, opina o publicitário Washington Olivetto, que estava à frente da agência WMcCann na época e hoje vive em Londres.

Os bons resultados da apresentadora como garota-propaganda foram confirmados não só no faturamento da empresa, mas também em pesquisas realizadas naquele período, quando 98% das mulheres entrevistadas diziam aprovar os anúncios estrelados por Fátima. “Essa campanha marca um momento excelente da Seara. Queremos reforçar os atributos de qualidade, inovação e sabor dos nossos produtos. E para transmitir essa mensagem, é ótimo poder contar com alguém que realmente prefira a Seara quando escolhe produtos para sua casa”, diz José Cirilo, diretor-executivo de marketing e trade da empresa. “A Fátima Bernardes prefere conhece nossa marca e nossa qualidade, por isso optamos por uma campanha onde ela vai poder expressar isso livremente nos roteiros”, acrescenta o executivo. O publicitário Hugo Rodrigues, chairman e CEO da WMcCann, confirma a relevância das novas ações capitaneadas pela apresentadora da Globo: “Essa campanha agora chega para celebrar de forma grandiosa todas as conquistas da Seara e seguir firme na construção da comunicação da marca que preza pela qualidade, pelo sabor e, sobretudo, pela preferência de seus consumidores”.