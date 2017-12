Fãs especulam referência a ‘The Crown’ em discurso da rainha

Será que a rainha Elizabeth II assiste a The Crown, a série da Netflix que retrata seu reinado e os bastidores do Palácio de Buckingham? Para alguns fãs, o último discurso de Natal da monarca indica que sim. Isso porque na mensagem, divulgada no dia 25, ela parece fazer uma referência a um dos episódios mais recentes do seriado, cuja segunda temporada estreou no dia 8 no serviço de streaming.

“Sessenta anos atrás hoje, uma jovem mulher falou sobre a rapidez das mudanças tecnológicas enquanto ela apresentava a primeira transmissão de TV desse tipo. Ela descreveu o momento como um divisor de águas”, disse a rainha na mensagem. “Seis décadas depois, a apresentadora ‘evoluiu’ de certa forma, assim como a tecnologia que ela descrevia.”

No quinto episódio da produção da Netflix, Elizabeth (Claire Foy) decide televisionar sua mensagem de Natal pela primeira vez na história após ser duramente criticada por um lorde que pedia que a monarquia se modernizasse. A série foi bastante fiel na reprodução da transmissão, que aconteceu em 1957.

Depois do discurso de 2017, muitos fãs foram às redes sociais comentar a mensagem, enxergando nela uma evidência de que a rainha Elizabeth vê o seriado ou apenas notando a coincidência de que a monarca tenha falado sobre sua primeira transmissão na TV apenas poucas semanas após a produção tratar desse mesmo assunto.